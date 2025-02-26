氣爆、火災引關注 特力屋提醒「瓦斯五大安全習慣」

近日氣爆、火災等意外事件頻傳，不僅引起社會關注也讓民眾提高居家安全意識，然而就瓦斯這類無色、無形的隱形危機，平常要如何做好相關防護措施，更能提高家中安全防護網，居家裝修龍頭特力屋提醒平時養成「使用瓦斯五大安全習慣」，以及建議搭配「瓦斯與一氧化碳二合一偵測器、瓦斯爐安全開關、家用滅火器」等輔助用品，幫助提升居家安全；另外，若在家中聞到瓦斯味時，謹記「禁火、關氣、推窗、離開call out」應對四步驟，防患於未然，打造安全無虞的生活環境，守護家中安全！

根據近年常見瓦斯氣爆事故，內政部消防署歸納常見致災原因，也呼籲提醒民眾平常若能養成瓦斯使用安全習慣，就能降低憾事發生，此外，特力屋也依此五大習慣，提出建議搭配使用輔助物品，家中也需常備「簡易型滅火器」，避免災害擴大範圍，提醒自己和家人多一分警覺，多一分安全。

一、用完瓦斯、外出或睡前，務必關閉瓦斯開關。

避免使用者或家中長輩疏忽，建議選用有「自動關閉爐火功能的瓦斯爐或電子IH爐」，或是主動啟動計時防護及設定烹煮時間蜂鳴提醒的「瓦斯爐自動關火器」。

二、留意湯汁外溢，避免淹熄爐火，注意爐火勿被風吹熄。

建議加裝可偵測屋內一氧化碳或可燃氣體濃度及時間超過安全值時，即發出警報聲響提醒民眾避災的「瓦斯與一氧化碳二合一偵測器」。

三、瓦斯軟管勿超過1.8公尺，並須加裝安全夾，防止脫落。

四、定期檢查軟管，若發現龜裂、老化應立即更換。

五、瓦斯器具(瓦斯爐、熱水器、瓦斯桶等)需擺放於通風處，周圍勿堆放易燃物及雜物。

如果在家中聞到瓦斯味，務必保持冷靜，遵循「禁火、關氣、推窗、離開Call out」四步驟：

一、禁火：切勿開關任何電器或使用火源，避免火花引爆。

二、關氣：立刻關閉瓦斯總開關或瓦斯桶閥門。

三、推窗：輕輕推開窗戶，讓瓦斯散逸。

四、離開並報案：迅速離開現場，到安全空曠處，再撥打119報案。

需特別注意的是，排氣過程中不能使用電風扇、抽油煙機助排，以免產生火花；推開門窗時動作也要記得輕緩，避免因過度摩擦而引發燃點。若懷疑瓦斯漏氣，可將肥皂水塗抹在管線上，若出現泡泡膨脹，便表示有漏氣情形，可用膠布、膠紙或破布暫時包住漏氣處，減緩外洩速度，並聯絡專業人員前來處理。