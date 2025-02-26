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健身房「可爾姿」大股東祺驊總裁李穎哲辭世 享壽80歲

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

以「女性30分鐘運動」打響名號的健身房「Curves可爾姿」大股東、健身器材零組件廠祺驊（1593）26日證實，集團總裁李穎哲辭世，享壽80歲。由於李穎哲去年11月已將公司董事長、總經理一職交棒給女兒李佳蓉，並有女婿副總經理連子瑞協助經營，集團營運不受影響。

李穎哲擁有台大電機研究所碩士學位，早年他專注於研究馬達及發電機，應用市場以摩托車為主，後來轉型做運動器材。祺驊在台代理美國女性健身品牌Curves，持股比例達70％。截至去年，Curves在台灣擁有141家分店，會員數達4.5萬人，年營收5.5億元，品牌並持續朝200家店的目標邁進。

依祺驊最新自結，2025年1月合併營收為0.96億元、年減10.6%。

成立於1997年的祺驊，是台灣運動器材發電機等零件生產龍頭廠，全球健身器材大廠如美商Life Fitness、Precor、義大利Technogym，以及台廠喬山（1736）、岱宇（1598）、力山（1515）等，所需的運動器材發電機、磁控裝置、電子控制器、儀表總成等，多數都來自祺驊。

祺驊主力產品為健身器材設備相關產品，包括提供發電機、電子表、控制器與配件，並提供全方位產品與創新方案，以滿足客戶的訂單、降低成本，及縮短生產時間等要求。

因應喬山擴大越南廠佈局，身為供應健身器材零組件廠的祺驊，也跟進擴大越南廠的磁控等產品營運佈局，就近供貨。

祺驊表示，今年將積極開發健身器材新客戶，包括越南廠的潛在客戶，並主攻健身器材的磁控等產品為主。

祺驊越南廠占地約3公頃，分二期開發。其中第一期規劃一棟辦公大樓、台幹宿舍及廠房，生產半成品的飛輪、壓鑄產品。

健身 越南 運動

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