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國產署舊址改建案簽約 署長曾國基：期許工程如期如質完成

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部國產署原光復南路辦公廳舍改建案今天舉行簽約儀式，國產署長曾國基（左起）、財政部次長李慶華和台境公司董事長郭人豪一同出席。記者曾原信／攝影
財政部國產署原光復南路辦公廳舍改建案今天舉行簽約儀式，國產署長曾國基（左起）、財政部次長李慶華和台境公司董事長郭人豪一同出席。記者曾原信／攝影

鄰近台北大巨蛋的財政部國產署辦公廳舍改建案今天跨出第一步。國產署與得標廠商台境公司今天完成簽約，國產署長曾國基除了感謝台境公司的參與，也期許工程能夠如期如質完成；台境董事長郭人豪則說，一定全力以赴，把這兩棟辦公廳舍打造為台北的地標。

國產署和台境今天舉行國產署原光復南路辦公廳舍改建案簽約儀式，由財政部政務次長李慶華見證。李慶華說，這次的開發模式參考107年財政部與華固建設完成財政部景美園區、財訓所合作開發案，由得標的台境公司興建兩棟辦公廳舍，國產署則另外提供位於台北市中山區、南港區的國有土以設定地上權70年的方式，供台境公司興建、營運自有建物。

台境公司初步規劃，國產署光復南路舊址預計興建地上16層及11層（地下3層）兩棟辦公大樓，供國產署及交通部觀光署使用，預計120年取得使用執照、121年完成搬遷；南港段基地將開發企業總部式辦公大樓，中山段基地則將開發精品住宅大樓。

曾國基指出，改建案歷經第九次招標才成功，「還好沒超過國父的十次革命」，期間面臨疫情、物料上漲、缺工缺料等問題， 他特別要感謝台境公司，從原本做土地整治的工作，願意投入營建的場域。他說，本案總算順利招標出去，但也面臨挑戰，因為這是異地地上權合作開發模式的首例，三塊基地的工程會同時進行，要面對資金調度、人力物力如何妥善分配；此外，由於是國內少見三塊基地同時開發，而且產品性質不同，其中南港區是商辦、中山區是住宅、大安區是辦公室，這是很大挑戰，因為不同產品屬性，開發過程要有不同思考方式。

曾國基指出，他要拜託託台境公司，因為新辦公廳舍鄰近大巨蛋，台灣未來發展MICE產業，因此規劃將一樓大廳作為觀光署接待國際貴賓的櫥窗，希望台境除了打造辦公空間，也能作為行銷台灣到世界的窗口。他說，改建案從規劃、設計委辦到發包，國產署同仁愈挫愈勇，千盼萬盼，終於盼出最好的合作夥伴，希望在雙方合作下，工程能如期如質完成。

郭人豪則表示，這將是全國首例異地地上權開發案，三塊基地中，最關鍵的是辦公廳舍開發計畫，台境一定全力以赴 把兩棟辦公廳舍打造為台北的地標。他說，台境一開始是做廢棄物處理、土壤汙水整治，台積電到高雄設廠，台境也參與五輕整治案，以及中科院機電工程等，他也是益航集團（2601）董事長，旗下有房地產公司，因此這次參與國產署的標案，他有能力和信心把案子完成。

國產署官員說示，改建案順利開發完成後，國產署除了取得兩棟新建辦公廳舍（含職場互助式教保服務中心）容積總樓地板面積約8786平方公尺，並收取權利金2500萬元，也可於南港段及中山段基地地上權存續70年期間收取地租約9億元。

財政部國產署新建辦公大樓規劃示意圖。圖／國產署提供
財政部國產署新建辦公大樓規劃示意圖。圖／國產署提供
鄰近台北大巨蛋的財政部國產署原光復南路辦公廳舍將重新改建。記者曾原信／攝影
鄰近台北大巨蛋的財政部國產署原光復南路辦公廳舍將重新改建。記者曾原信／攝影

國產署 地上權 建案

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