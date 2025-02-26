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祺驊集團總裁李穎哲辭世 享壽80歲
祺驊（1593）26日重訊公告，集團總裁李穎哲辭世，享壽80歲。由於李穎哲2024年11月已將公司董事長及總經理職務交接予女兒李佳蓉，並有女婿連子瑞協助經營，集團營運不受影響。
祺驊2024年前三季營收7.95億元，營業毛利2.54億元，稅前淨利8515萬元，本期淨利6089萬元，歸屬母公司業主淨利4008萬元，基本每股盈餘1.01元。2024年全年營收11.19億元，年增5.11%。祺驊3月4日將召開董事會，決議2024年度合併暨個體財務報告。
祺驊為健身器材上櫃公司，並為知名健身房「Curves可爾姿」大股東，可爾姿以「女性30分鐘運動」打響名號。
祺驊26日盤中股價小跌約0.8%，一度回測季線。
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