驚！北市最新實價登錄 交易量和前一年比「崩跌」5成

北市公布最近一期(113年11月)實價登錄量價動態，全市交易量共494件，較10月462件增加32件，增幅6.93%，但較前一年同期1007件，減幅達50.94%。

另根據113年11月實價登錄，交易總額為144.01億元，較10月136.22億元增加7.79億元，增幅5.72%，較前一年同期255.66億元，減幅43.67%。

地政局指出，北市各行政區11月交易量，7區增加、1區持平、4區減少，增幅最大為北投區，較10月增加65.52%；減幅最大為大安區，較10月減少18.87%。

另統計，各行政區交易總額依序由大安區22.63億元、內湖區19.04億元及中山區18.81億元位居前3名；總額最少為中正區，僅6.11億元，總額最高的大安區與最低的中正區，差約2.7倍。交易總額增幅最大為南港區，較10月增加51.78%；減幅最大為中正區，較10月減少47.78%。

據住宅價格指數分析，113年11月全市住宅價格指數130.75，較10月130.72上升0.02%，較前一年同期119.09上升9.79%；標準住宅總價2071萬元，標準住宅單價每坪65.95萬元。

另外，大樓住宅價格指數140.32，較10月140.12上升0.14%；公寓住宅價格指數118.12，較10月118.85下跌0.61%；小宅住宅價格指數129.38，較10月129.7下跌0.25%。觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除了公寓月線、季線、半年線及小宅月線、季線下跌外，其餘皆上漲。