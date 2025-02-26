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買23年都沒住過 大直水岸「老裸屋」1.5億元轉手

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
大直「帝景水花園」。圖／台灣房屋提供
大直「帝景水花園」。圖／台灣房屋提供

實價登錄揭露，大直知名豪宅「帝景水花園5」，屋齡已23年，中樓層戶別去年以1.5億元售出，總坪數112坪，拆算單價後每坪183.9萬元，備註欄註明，以毛胚屋交易，也就是前屋主入手二十多年來都維持當初建商交屋的「裸屋」型態。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，樂群二路是大直知名豪宅聚落，尤其高樓層擁有河濱公園水岸景觀，名人住戶聚集，帝景水花園共五棟，十年前帝景水花園3甚至還有突破單價200萬元的交易紀錄，不過隨著大直陸續推出諸如西華富邦等新穎豪宅，周邊水岸宅隨著屋齡漸增行情降溫，近年成交單價落在150~185萬元上下。

第一建經研究中心副理張菱育指出，「帝景水花園」原本就是高價豪宅，若賣方持有年限長，適用房地分離舊制申報交易所得稅的話，依照財政部最新公布的豪宅舊制交易稅計算公式，符合豪宅定義的獲利率，從17%調漲至20%，因此以「帝景水花園」的賣方為例，財產交易所得稅額，將會比去年售屋預估時多3%。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察，台北不少豪宅都屬於「中古毛胚屋交易」，包括信義區「仁愛麗景」，2022年高樓層戶交易約2.19億元，當時屋齡已12年。同樣在大直樂群二路的「明水上東」和「首泰三見月河」，去年交易時也是毛胚交屋，屋齡都超過十年以上。

張旭嵐分析，許多豪宅為了依據買方設計需求，以毛胚屋的形式來交屋，也就是僅有水泥牆面和基本線路，沒有隔間等基本裝修，方便屋主依照個人風格品味，自行規劃裝潢和格局。

若屋主當初入手僅為資金配置之用，非自用規劃，或是為海外子女置產，尚無迫切居住需求，避免裝修後閒置造成折舊，不如維持毛胚屋原貌更有利後續入住者裝修規劃。

建商 所得稅 豪宅

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