擁抱多元提供舞台 信義房屋張憲庭戴助聽器成頂尖業務

打造DEI（多元、平等、共融）友善職場是近年爭取人才的重要關鍵，信義房屋積極響應DEI浪潮，擁抱不同性別、年齡、宗教信仰、性別取向，重視每位獨特夥伴的專業能力表現，打造多元友善、沒有天花板的職涯舞台。身為輕度聽損者的信義房屋大里中興店專案經理張憲庭分享自身經驗，聽力比一般人少30%的他，懂得聽見100%的客戶心聲，為客戶及自己完成家業夢想。

身著信義制服，仔細解說不動產說明書的張憲庭，發音標準，若非主動說明，客戶幾乎不會知道他的聽損狀態。由於助聽器價格昂貴，張憲庭直到大學畢業，都沒配戴助聽器，加入信義房屋「前6個月，保障月薪5萬」，才讓他下定決心分期付款配戴助聽器，聽見世界更細緻的脈動。

回想當初面試，張憲庭說，「有聽力障礙的人，反而會很認真聽取客戶的聲音」，原想當作說服面試官的說法，面試官卻說：「錄取或不錄取，不會取決於你的聽力，而是對工作的態度，以及是否符合公司理念」，話裡滿溢著信義房屋惜才及多元包容的態度，讓他安心不少。

入職後，前輩們都特別耐心教導，溫馨友善的職場為張憲庭後來的房仲專業打下良好基礎。新人時期，他差點成交的高總價案子，公司鑑價部門發現，物件旁有地方河道拓寬計劃，範圍涵蓋了該物件，大幅影響銀行核貸成數。張憲庭秉持信義房屋「堅持做對的事」的精神，把資訊誠實告知，讓客戶自行決定是否履約。雖然後來成交破局，但客戶自此對他信任有加，不只介紹許多親友買賣房子，3年後也終於成交一棟別墅，業績遠超當初解約的案子，讓他對「信義，時間能證明」這句話有更深體悟。

張憲庭5個月就從新人提前轉正、1年半後升為主任、再1年半晉升專案經理，「如果滿腦子想著業績，就不會服務好客戶」他說，要服務好客戶，必須聽得出來、觀察得出來、感覺得出客戶真正的需求，並擁有專業的知識解決他們的問題。信義房屋公平的職場升遷制度，鼓勵同仁展現自己的長才，讓聽損完全不是張憲庭在信義房屋升遷的絆腳石。接下來，他也將參加店長選拔，成就更好的自己。

首次年收破百時，他改善了家裡的生活，為奶奶家裝冷氣度過炎炎夏日、不捨媽媽打掃辛苦而購買掃地機器人減輕負擔，買車、更買了第一戶屬於自己的房子。信義房屋的工作，不只成就了客戶的家業，也完成了他的夢想。

除了友善職場，信義房屋還提供許多身心福利，促進夥伴共融共好。信義房屋早在2007年就效法歐美企業推行「同仁協助方案」（Employee Assistance Program, EAP），由外部專業顧問提供有關工作職涯、家庭親子、兩性情感、身心壓力、理財及法律諮詢等各項諮詢服務，協助同仁平衡工作與生活。張憲庭表示，工作滿2年時，他就使用公司公費的精緻健康檢查，身邊40歲以上同仁，更是年年都有公費健檢福利，公司想照顧同仁共好的心，大家都能感覺得到。

信義房屋重視DEI行之有年，更與社團法人盲人福利協進會合作，全台皆僱用了專職企業內部視障按摩師，提供更多工作機會。張憲庭分享，信義房屋到處可見多元共融的展現，無論是兼顧家庭的職業婦女、新住民二代、先天性障礙者，都善盡服務解決客戶的問題，體現以人為本的企業觀。信義房屋持續擴大招募優秀人才，詳情均可上信義房屋人才招募網頁查詢。