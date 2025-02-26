居住剛需強 信義房屋分析桃園最夯三大重劃區

雖然房市稍冷，但居住剛需買氣不滅，根據「桃園市重大開發區住宅價格月指數」最新數據，桃園市表現最好的三大重劃區分別是青埔特區、藝文生活圈、中路重劃區，信義房屋專家表示，桃園重劃區因為房價相對親民、交通便利、屋齡較新三因素受到雙北、新竹客群青睞，建議有居住剛需的購屋族可趁此時機多看，以通勤機能作為選擇重劃區的標準，有機會選擇理想物件。

其中「桃園市重大開發區住宅價格月指數」自109年7月起開始統計交易量熱區，最新一期指數編製成果至113年7月，結果分別為青埔特區(160.69)、A7生活圈(157.23)、藝文生活圈(146.99)、中路特區(146.77)；除去主要以新北林口生活圈為主的A7生活圈，桃園最夯的三大重劃區為青埔特區、藝文生活圈、中路特區。

信義房屋桃一區協理詹智偉表示，桃園近年來成為房市熱點有三大主因，第一為桃園位於雙北、新竹之間，仍屬於房價凹陷區，尤其疫情過後，半導體業蓬勃發展，也帶動新竹房價漲幅，讓桃園房價更顯可負擔；第二為交通便利，不僅有桃園國際機場、多條國道串聯，並有機場捷運、三鶯線串聯北北桃，有助「輕移民」；第三為桃園重劃區多，屋齡普遍較新，購屋族選擇性多。

詹智偉表示，「桃園市重大開發區住宅價格月指數」最高為青埔特區，主因在於青埔近年來國家級建設進駐，包括美術館、醫療園區、商辦群聚，並有航空城話題，徵收也都有明確進度，過去的建設話題逐漸兌現中，隨著人口逐漸入住，生活機能也更完善，近年來除了雙北外溢的購屋族群，又多了來自新竹的購屋族群，對他們而言，高鐵站一站就到桃園，房價卻能親民15-25%，吸引預算考量的購屋族群入場，也帶動房價上揚。新成屋單價約於65-75萬之間，屋齡5-10年的大樓，單價位於55-65萬之間。

藝文生活圈則是桃園蛋黃區，發展已20年，生活機能俱全，也是桃園指標型建案聚集地，交易量向來熱絡，擁有捷運綠線題材，也近高速公路，若以一般標準主力產品來看，預售屋單價60-70萬，屋齡10年內的大樓，單價則是45萬上下，屋齡15年內的大樓，單價42-45萬，屋齡20-25年的社區大樓，單價36-37萬，屋齡25-30年的社區大樓，單價30-33萬；中古屋與預售屋有一定價差的原因在於藝文生活圈素地稀少，但生活機能又集中，商圈優勢難以取代，因此只要有新開案，購屋族很願意追價。

因為近年藝文生活圈新建案推案較少，鄰近的中路特區崛起，詹智偉表示，中路特區屋齡較新，多為屋齡5年之內的社區大樓，並離交流道近，從預售屋新開案指標型建案60-70萬之間，5年內的大樓單價45-55萬之間，購屋族群以桃園在地客群居多，他們大多住在周遭，舊屋換新屋，或是桃園在地二代有成家需求，就會選擇中路特區。

近期市場盤整，但剛性需求仍支撐市場，會如何建議有居住剛需的購屋族群從三大重劃區中選擇？詹智偉表示，首要需考量自身的通勤需求，若是通勤以高鐵、機場捷運線作為交通工具，可選擇青埔特區，而若是以國道通勤為主，可選擇藝文生活圈與中路特區，也可考量自身活動區域，若是原本生活圈仰賴北桃園，則可選擇藝文生活圈與中路特區，若是生活圈在南桃園，則可選擇青埔特區。