國產署光復南廳舍改建 今天簽約採民間合作
國產署原光復南路辦公廳舍改建案歷經8次流標，今年1月決標予台境企業股份有限公司，今天上午舉行簽約儀式。
財政部次長李慶華表示，以往政府辦公廳舍興建費用高昂，須分年編列，也可能排擠到各項政策推動經費，預算編列十分不易，因此採用這種合作開發模式，引進民間資源，由合作廠商興建政府辦公廳舍，李慶華表示，提供國有土地以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物，政府可取得辦公廳舍、收取權利金及地租，亦可增加民間投資管道，是公私雙贏的作法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言