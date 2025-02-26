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國產署光復南廳舍改建 今天簽約採民間合作

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國產署光復南路舊廳舍改建案決標予以台境公司，今天上午舉行簽約儀式。國產署長曾國基（左）與台境企業董事長郭人豪（右）代表簽約，財政部次長李慶華（中）為見證人。記者曾原信／攝影
國產署光復南路舊廳舍改建案決標予以台境公司，今天上午舉行簽約儀式。國產署長曾國基（左）與台境企業董事長郭人豪（右）代表簽約，財政部次長李慶華（中）為見證人。記者曾原信／攝影

國產署原光復南路辦公廳舍改建案歷經8次流標，今年1月決標予台境企業股份有限公司，今天上午舉行簽約儀式。

財政部次長李慶華表示，以往政府辦公廳舍興建費用高昂，須分年編列，也可能排擠到各項政策推動經費，預算編列十分不易，因此採用這種合作開發模式，引進民間資源，由合作廠商興建政府辦公廳舍，李慶華表示，提供國有土地以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物，政府可取得辦公廳舍、收取權利金及地租，亦可增加民間投資管道，是公私雙贏的作法。

國產署光復南路舊廳舍改建案決標予以台境公司，今天上午舉行簽約儀式，圖為鄰近大巨蛋的國產署舊廳舍。記者曾原信／攝影
國產署光復南路舊廳舍改建案決標予以台境公司，今天上午舉行簽約儀式，圖為鄰近大巨蛋的國產署舊廳舍。記者曾原信／攝影
國產署光復南路舊廳舍改建案決標予以台境公司，今天上午舉行簽約儀式。國產署長曾國基（左）與台境企業董事長郭人豪（右）代表簽約。記者曾原信／攝影
國產署光復南路舊廳舍改建案決標予以台境公司，今天上午舉行簽約儀式。國產署長曾國基（左）與台境企業董事長郭人豪（右）代表簽約。記者曾原信／攝影

國產署 李慶華

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