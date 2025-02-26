首例國有異地地上權開發案！光復南路辦公廳舍案今簽約

光復南路辦公廳舍改建案，經歷九次招標，權利金從最初的2億多元調降至2,500萬元，最終成功決標。財政部國產署26日與台境企業公司（8476）舉辦簽約典禮，這項計畫將成為全國首例國有異地地上權開發案，涵蓋三大基地，除大安區的仁愛辦公室，造價16.75億元，預計2032年完工，還有中山區精品住宅及南港區商辦區域仍在規劃階段，並將採用70年地上權。

國產署今日舉辦了「臺北市大安區仁愛段五小段225地號等國有土地合作開發案」的簽約儀式。財政部次長李慶華指出，該案自2021年起經歷八次流標，最終在第九次招標時成功決標，成為國內首例異地共同開發的案例，該案不僅涵蓋大安區的辦公室建設，還包括位於中山區的精品住宅及南港區的商業辦公區，為政府與民間合作開發提供了新的模式，期望未來成為國有土地開發的典範。

國產署署長曾國基表示，該案創下了多項紀錄，尤其是在中長程規劃中已經進行了四次修正，權利金經過多次調整。最初設定的權利金為2億多元，然而在疫情、工資短缺及材料短缺等情況下，權利金最終調整為2,500萬元，儘管如此，台境企業仍然選擇投資，這顯示出企業對該案的信心。

曾國基進一步指出，雖然招標順利，但該案仍面臨諸多挑戰。該案涉及三個基地，且所有開發工程需同時進行，這要求資金、人力及物力的高度協調與分配，不同基地的開發需求差異，讓項目規劃面臨更高的難度，中山區計畫為精品住宅，南港區則是商辦建設，而大安區則是兩棟辦公大樓，這些多元的開發需求對整體規劃提出了極大挑戰。

針對大安區仁愛辦公室的設計，曾國基表示，該辦公大樓未來將獲得耐震與環保綠建築標章，並計畫引入大巨蛋區域的發展元素，預期將申請危老容積獎勳，多餘空間也將分配給政府機關，最鄰近的就是交通部觀光署，並計畫在一樓設置觀光署接待國外貴賓的空間，將該大樓打造成台灣行銷的窗口。

台境企業董事長郭人豪強調，這次的開發案是國有土地異地開發的首創案例，未來將大幅改變當地商圈的格局，並且將採用綠色建築工法，以最大程度減少對當地居民的影響，這些建設不僅將成為台北市的新地標，還將為城市增添更多綠色、可持續發展的元素。

李慶華回顧指出，政府每年都會編列預算進行各項建設，而國產署近年來在國有土地開發上持續創新，將國有土地的開發運用方式多元化，過去景美財政園區便是成功的案例，這次的異地地上權開發案將再度證明，透過民間資金參與，能有效提升公共建設的品質與效能，並為政府機關提供更多建設選擇。