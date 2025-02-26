攜手齊柏林基金會、原民樂團 華航全新登機影片3月上線

中華航空首度攜手「看見 • 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」公益團體，共同打造全新登機影片，3月起於全球航班上線，邀請飛往世界各國的旅客，從空中視角一睹寶島之美，聽見台灣在地文化的音樂創作。

華航表示，此次登機影片主題為「華航帶著環境教育的種籽起飛」，影片中展現華航首創台灣添加永續航空燃油載客飛行、全航機客貨運環保旅程等多項永續作為，融入空拍大師齊柏林的著名紀錄片「看見台灣」；背景音樂則由南投奧萬大森林深處親愛村部落的原鄉學子組成的「親愛愛樂弦樂團」為此次影像譜作新曲《平步青雲》。

華航指出，「親愛愛樂弦樂團」來自泰雅族與賽德克族的原鄉南投親愛村，由創辦人陳珮文與王子建發起，致力於引領原民孩子們進入音樂殿堂，並成立「親愛音樂藝術實驗教育機構」。

此外，華航表示，「eMall 送貨到府」也介紹「看見 • 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」自製的周邊產品，包含茄萣魚塭真絲絲巾、台北101山嵐石墨烯雙面漁夫帽、玉山馬克杯組、凝視齊柏林攝影集、親愛愛樂繪本專輯、迷你彩繪小提琴等，讓旅客在支持公益的同時，也能將台灣之美帶回家。