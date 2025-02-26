桃機開航46周年 至2024年累計服務旅客逾8.6億人次

桃園國際機場26日迎來開航46周年，根據統計，截至2024年，累計服務旅客已突破8億6千萬人次，寫下令人驕傲的歷史紀錄。桃園機場將持續推動第三航廈與第三跑道計畫，不斷提升服務能量，今年下半年將以啟用第三航廈北登機廊廳。

桃機公司表示，桃園機場自1979年2月26日正式啟用以來，一路見證台灣與世界的聯繫，不僅是國家的門戶，更是國家發展的重要象徵。截至2024年，累計服務旅客已突破8億6千萬人次，寫下令人驕傲的歷史紀錄。回顧46年來的成長與蛻變，誠摯感謝所有曾經與正在為這座機場努力奉獻的夥伴們。桃園國際機場將持續朝向智慧領航、永續發展的目標前進，提供旅客更優質的機場體驗。

桃園國際機場1979年開航啟用時只有一條跑道、一座航廈，46年一路走來從未關過燈，不論白天或深夜，機場的服務從未停歇。時至今日，在國際機場協會（Airports Council International, ACI）的分組規則下，桃園機場已屬於旅運量4,000萬以上的「大聯盟」等級機場，從開航第一年404萬成長至2019年最高4,868萬人次，2024年已達4,492萬人次，顯示疫後國際航空復甦的力道強勁，旅客量已恢復達九成。

桃機公司表示，2024年也是桃園國際機場獲獎不斷的一年，在國際評比方面，桃園機場Skytrax全球總排名66名，不過在分項排名部分則有5大項進入全球前10，包括年旅客3,000萬至4,000萬區間最佳機場全球第9名、最佳證照查驗獲全球第5名、最佳安全檢查全球第9名、最佳行李遞送全球第8名，以及最乾淨機場全球第9名等，表現依然獲得國際肯定。在永續獎項方面，榮獲「APSAA亞太永續行動獎」與「TSAA台灣永續行動獎」1金2銀2銅等5項大獎。

在工程獎項方面，桃園機場「第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程」獲得台灣混凝土學會「113年混凝土工程優良獎」與行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」中央機關別土木工程類第一級「品質優良獎」肯定。這些獎項的背後，是每一位機場工作人員與服務大聯盟夥伴的努力與付出，桃園機場也將持續努力追求卓越，提升服務品質爭取旅客認同。

桃園國際機場見證了團聚的喜悅、離別的不捨、夢想的啟程，也成為連結臺灣與世界的重要橋樑。無論晝夜，不論風雨，桃園機場的燈火從未熄滅，迎接著來自世界各地的旅人，也送別無數期待再次回家的身影。

展望未來，桃園機場將持續推動第三航廈與第三跑道計畫，不斷提升服務能量，今年下半年更將以啟用第三航廈北登機廊廳做為里程碑，同時將持續朝智慧化、永續化、便捷化發展，透過創新技術與環保措施，打造更舒適、高效的機場環境，提供全球旅客更優質的服務體驗，並繼續連結世界，讓臺灣在國際航空版圖上發光發熱。