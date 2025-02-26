快訊

「逢七必變」228七星連珠？2022年那次遇股災…這次2生肖注意車關

桃園某國小成熔爐翻版？綠委曝特教助理員疑霸凌特教生、看女童內衣

目睹浪犬被撞！計程車司機不顧違規下車救狗還跟乘客拜託：能否先去醫院

超商人力荒 銀髮族與二度就業者「穩定性高」成徵才目標

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
超商業者與新北市銀髮據點合作，招募中高齡二度就業人才。圖／新北市勞工局提供
超商業者與新北市銀髮據點合作，招募中高齡二度就業人才。圖／新北市勞工局提供

全台人力荒，超商業者更是首當其衝，新北市去年與全家便利商店合作，前進銀髮據點徵才，新北市勞工局表示，去年共計辦理14場次，累計71人參與，擬錄用46人，初步媒合率達64.8%。

超商人員指出，超商工作多，不僅要會調製飲料、收費、影印，大夜進貨時段，更是店員最痛苦時刻，近年不少加盟店都找不到人手，櫃檯排隊人潮愈來愈長，甚至店員上廁所沒人顧店，只能先把店門關閉，讓民眾撲空。

有加盟店長指出，現在年輕人都受不了長時間工作，找不到人情況，只好自己上陣代打，碰到年節假期，更是要一連代班好幾天。

全家便利商店與三重銀髮據點113年攜手合作，推動多樣化徵才活動，包括企業單一徵才活動、職場體驗班，以及創新的定時定點駐點徵才模式。全年共辦理14場次，累計71人參與，擬錄用46人，初步媒合率達64.8%。

新北市勞工局指出，全家便利商店考量中高齡求職者的需求，優先安排離家近的門市，並提供彈性的上班時間，讓求職者能夠在熟悉的環境中安心就業，提升就業穩定性。

勞工局表示，三重銀髮據點今年將持續拓展合作廠商，擴大駐點企業的產業類別，提供更多元的職種選擇，讓銀髮族能依據自身興趣與專長，找到更合適的工作機會。

就服處長葉建能表示，銀髮族因為家庭與體力等問題，就業注重彈性，通常他們希望的職缺都是能夠彈性排班的行業。

有店長指出，現在年輕人穩定性不足，經常做沒兩三天就不來了，他發現中年二度就業者，雖然體力不如年輕人，但穩定性高，應對進退上也得宜，他都非常歡迎二度就業者加入。

勞工局 年輕人

延伸閱讀

上大夜班像「千手觀音」人力難找 連鎖超商悄悄調整營業時間

經典賽／連哭兩場大賽 陳傑憲期待明年最強中華隊

迎齋戒月！全家便利商店首創為期1個月「日落優惠」　再推6款進口「椰棗」入料鮮食

通知錄取後公司卻反悔 勞動局曝要賠求職者2個月工資

相關新聞

上大夜班像「千手觀音」人力難找 連鎖超商悄悄調整營業時間

台灣超商密度極高，全天候經營是一大特色，近年雙北不少連鎖便利超商近年開始調整營業時間，不少店只營業到深夜，隔天清晨再開店...

驚！北市最新實價登錄 交易量和前一年比「崩跌」5成

北市公布最近一期(113年11月)實價登錄量價動態，全市交易量共494件，較10月462件增加32件，增幅6.93%，但...

買23年都沒住過 大直水岸「老裸屋」1.5億元轉手

實價登錄揭露，大直知名豪宅「帝景水花園5」，屋齡已23年，中樓層戶別去年以1.5億元售出，總坪數112坪，拆算單價後每坪...

居住剛需強 信義房屋分析桃園最夯三大重劃區

雖然房市稍冷，但居住剛需買氣不滅，根據「桃園市重大開發區住宅價格月指數」最新數據，桃園市表現最好的三大重劃區分別是青埔特...

首例國有異地地上權開發案！光復南路辦公廳舍案今簽約

光復南路辦公廳舍改建案，經歷九次招標，權利金從最初的2億多元調降至2,500萬元，最終成功決標。財政部國產署26日與台境...

沿著捷運去買房 一表看台北十大實惠站點

永慶房產集團彙整2024年台北捷運房價最實惠前十名站點，捷運淡水站以平均單價每坪26.9萬元，平均總價733萬元，位居房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。