超商人力荒 銀髮族與二度就業者「穩定性高」成徵才目標
全台人力荒，超商業者更是首當其衝，新北市去年與全家便利商店合作，前進銀髮據點徵才，新北市勞工局表示，去年共計辦理14場次，累計71人參與，擬錄用46人，初步媒合率達64.8%。
超商人員指出，超商工作多，不僅要會調製飲料、收費、影印，大夜進貨時段，更是店員最痛苦時刻，近年不少加盟店都找不到人手，櫃檯排隊人潮愈來愈長，甚至店員上廁所沒人顧店，只能先把店門關閉，讓民眾撲空。
有加盟店長指出，現在年輕人都受不了長時間工作，找不到人情況，只好自己上陣代打，碰到年節假期，更是要一連代班好幾天。
全家便利商店與三重銀髮據點113年攜手合作，推動多樣化徵才活動，包括企業單一徵才活動、職場體驗班，以及創新的定時定點駐點徵才模式。全年共辦理14場次，累計71人參與，擬錄用46人，初步媒合率達64.8%。
新北市勞工局指出，全家便利商店考量中高齡求職者的需求，優先安排離家近的門市，並提供彈性的上班時間，讓求職者能夠在熟悉的環境中安心就業，提升就業穩定性。
勞工局表示，三重銀髮據點今年將持續拓展合作廠商，擴大駐點企業的產業類別，提供更多元的職種選擇，讓銀髮族能依據自身興趣與專長，找到更合適的工作機會。
就服處長葉建能表示，銀髮族因為家庭與體力等問題，就業注重彈性，通常他們希望的職缺都是能夠彈性排班的行業。
有店長指出，現在年輕人穩定性不足，經常做沒兩三天就不來了，他發現中年二度就業者，雖然體力不如年輕人，但穩定性高，應對進退上也得宜，他都非常歡迎二度就業者加入。
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