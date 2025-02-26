訊連小金雞攜Inovshop將AI肌膚分析導入亞馬遜實體店

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）26日宣布，與Inovshop集團合作，在亞馬遜（Amazon）位於義大利米蘭的首家藥妝店，正式推出AI肌膚分析服務「Skincare Pro」。該藥妝店於2月12日正式開幕，坐落於米蘭市中心。此次合作將玩美移動先進的AI技術融入實體藥妝店，透過配備iPad的自助智慧鏡，為顧客提供獨特且沉浸式的個人護膚體驗。

以人工智慧重新定義藥妝店的顧客互動模式

玩美移動的「Skincare Pro」應用程式設置於藥妝店內的專屬區域，透過由Inovshop集團設計並搭配iPad的互動智慧鏡，提供個人化的膚質諮詢服務。該服務透過人工智慧技術，可即時分析多達15項肌膚問題，並生成專屬的膚質檔案，幫助顧客深入了解自己的護膚需求。同時，這項技術也協助亞馬遜員工以無縫且高效率的方式，根據分析結果向顧客推薦個人化的產品。

玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，團隊這次與Inovshop的合作證明了科技如何改變顧客體驗，透過先進的AI肌膚檢測技術，為這個獨一無二的零售空間帶來量身打造的護膚體驗。

人工智慧與實體購物的融合：藥妝零售的新突破

Inovshop致力於連接數位與實體零售，藉由此次與亞馬遜的合作，將玩美移動領先的AI與AR肌膚檢測技術整合至其獨特的零售數位化系統與實際的顧客體驗中。這種協同效應為亞馬遜在米蘭的首家藥妝店創造出充滿互動性且引人入勝的購物環境，讓顧客能夠輕鬆探索產品。其中，「Place & Learn」功能讓顧客只需將商品放於裝置感應器的表面，即可立即顯示相關產品資訊，大幅提升購物體驗。

Inovshop集團國際副總裁暨數位總經理Remi Rouane表示，我們的使命是架起數位與實體零售之間的橋樑。透過這些先進技術，我們重新定義顧客與產品及品牌互動的方式，同時也為實體銷售團隊導入可作為破冰服務的科技，讓顧客的購物旅程更加順暢。

零售業的未來願景

玩美移動與Inovshop攜手合作，致力打造創新的購物之旅，並在亞馬遜位於米蘭的首家藥妝店中實現技術整合，展現出科技強化傳統購物並走向沉浸式體驗的重大轉變。透過結合人工智慧的膚質分析技術與直覺式的產品互動功能，這間全新的藥妝店旨在為零售業樹立新的標準。這不僅是一間販售產品的藥妝店，更是創造便捷且流暢的顧客旅程典範。