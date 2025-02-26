華航攜手公益團體 共譜全新登機影片展現台灣之美與在地文化

中華航空首度攜手「看見 • 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」公益團體，共同打造全新登機影片，3月起全球航班正式上線，邀請飛往世界各國的旅客，從空中視角一睹寶島之美，聽見台灣在地文化的音樂創作。華航希望透過每趟飛行，傳遞對環境永續及社會責任的承諾。

本次登機影片主題為「華航帶著環境教育的種籽起飛」，影片中展現華航首創台灣添加永續航空燃油載客飛行、全航機客貨運環保旅程等多項永續作為，融入台灣一代空拍大師齊柏林的著名紀錄片「看見台灣」，呈現台灣的山、河、海、城市及人文之美；背景音樂則由南投奧萬大森林深處親愛村部落的原鄉學子組成的「親愛愛樂弦樂團」為本次影像譜作新曲-《平步青雲》，並由2位老師帶領16位團員共同演奏及修音，藉由音符描繪台灣的自然與文化之美，向全世界傳遞原鄉的獨特樂音。