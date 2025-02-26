一年拆了1,124宅！ 新北市進入大都更時代

大台北地區改建議題火熱，住商機構觀察內政部數據，全台2024年住宅類拆除執照共達3,753宅，其中新北市即占1,124宅，不僅為新北市首次單年度拆除破千宅，也創1999年有紀錄以來歷史新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近期除中央、地方政府合力鼓吹都更之外，包含板橋等一線行政區房價高漲，增加建商整合改建意願，新北市也進入「大都更時代」。

根據內政部最新統計，2024全台住宅類拆除執照核發宅數共3,753宅，較2023年減少17.7%；其中，台北市拆除宅數達1,165宅，雖較去年減少838宅，但仍是全台拆除量最高的城市。

相較之下，新北市拆除數量則從2023年706宅攀升至2024年的1,124宅，成長幅度達59.2%，創下自1999年有紀錄以來新高，反映出北台灣房市更新的節奏出現變化。

賴志昶分析，台北市過去因危老與都更政策的推動，拆除宅數自2017年開始明顯增加，2022年更達到高峰，但2023年起，隨著部分案件進入興建階段，加上房市交易降溫，拆除數量回落，顯示短期內的大規模改建潮可能已達高峰。

與台北市趨緩不同，新北市的拆除宅數2024年大幅增加，主因為新北市一線行政區房價漲勢凌厲，如永和大陳都市更新案已正式立案，預計成交單價或破天價，而在板橋江子翠、新埔等處亦有多處改建案成交單價創新高，更吸引建商持續進駐整合，加上新北市住宅普遍高屋齡，為危老重建提供強大推力，使得拆除宅數呈現跳躍式增長。

賴志昶補充，另觀察數據，台中、台南以及高雄拆除宅數變動不大，反映出房市雖有成長，但並未出現大規模改建潮；值得注意的是，桃園市的拆除宅數2024年僅31宅，為六都中最低，主因是桃園市新屋供應量較大、重劃區議題較多，可開發素地相對完整，市場焦點集中於新建案，而非舊屋改建。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，全台拆除執照核發量自2020年以來，每年都能維持拆除餘4千宅的量能，顯示疫情以來房市多頭，提高建商改建意願，2024年略有回落，與去年下半年房市進入冷靜期有所關連。