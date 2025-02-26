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南科效應發威 這兩區房價5年狂漲近8成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新市區街景。圖／中信房屋提供
新市區街景。圖／中信房屋提供

受惠於台南科學園區快速發展，周遭行政區近年房價一路攀升，中信房屋研展室彙整實價登錄，統計南科周遭三大行政區平均房價，新市區房價漲幅最快，短短5年就從每坪16.7萬元上漲到30萬元，漲幅高達79.6%、近8成，安定區以78.8%的漲幅緊隨其後，也近八成。善化區的房價漲幅為66.7%、排在第三。

信房屋研展室副理莊思敏指出，南科的強勢坐鎮，吸引了眾多企業和就業人口的進駐，帶動區域居住需求和民眾消費力同步提升，也為區域房市發展提供了堅實的支撐力道。

中信房屋新市中正加盟店店長高豪聰表示，新市區腹地大，可提供開發大面積基地較多，區域建築物屋齡較新，市容規劃也更完善，再加上區域生活機能完備，與南科的距離相當近，很多工程師、就業族都會首選在新市區居住。

從區域發展的角度來看，新和重劃區、台鐵高架化、台南捷運、南科奇美醫院、新市幼稚園等利多題材的發酵，也給新市區的房市增添了許多想像空間。

高豪聰表示，對自住客而言，現在正是進場看房的好時機，一方面，在科技題材和建設題材雙重加持下，新市區的房市交易量能在長期仍具備穩健成長的潛力。另一方面，近期市場趨於冷靜，部分有資金需求的屋主在議價空間上面也展現了更大彈性。

產品選擇方面，他建議購屋民眾可以多留意中古屋，目前新市區新建案的單價普遍在3-4字頭，個別建案甚至上看5字頭，而中古屋的平均房價仍普遍落在2字頭上下，總價800-900萬元就能買到屋況還不錯的、屋齡10年內的兩房含車位的中古華廈。

莊思敏表示，南科周遭的房價短線急漲，加上近期銀行房貸限額問題尚未完全鬆綁，研判短期南科的房價漲幅應會有所趨緩。不過，由於台積電（2330）、緯創（3231）、聯詠科技（3034）等知名企業齊聚南科，為當地創造了大量就業機會，並持續吸引就業人口湧入，帶動居住需求增加，房價自然有撐。

新市區街景。圖／中信房屋提供
新市區街景。圖／中信房屋提供

近5年南科周遭行政區平均房價。資料來源／中信房屋
近5年南科周遭行政區平均房價。資料來源／中信房屋

房價 房市

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