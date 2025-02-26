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上大夜班像「千手觀音」人力難找 連鎖超商悄悄調整營業時間

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新店區的中正路超商數量稱霸全市。記者張策／攝影
新店區的中正路超商數量稱霸全市。記者張策／攝影

台灣超商密度極高，全天候經營是一大特色，近年雙北不少連鎖便利超商近年開始調整營業時間，不少店只營業到深夜，隔天清晨再開店，主因就是大夜班人力難尋。

一名店長說，晚班人手不足成為營運的困境，許多老闆常要跳下來卡班或調度其他門市人力協助。為提升工作效率，全家總公司近年引進AI訂貨輔助系統，並招募銀髮族及家庭主婦等二度就業者，以應對市場與人力的挑戰。

台北市中山區一家經營15年的全家超商陳姓店長說，該店因大夜時段營收不佳，加上人力短缺，2年前一度縮減營業時間，深夜12時打烊，翌日清晨5時早班人員到店準備，6時才開門營業。

陳姓店長透露，有時一整夜僅15至20名顧客上門，加上附近有維持24小時營業的超商，消費者對營業時間縮短不至於不便或有微詞。

陳姓店長也說，夜間客流雖少，門市仍需要完成清潔、補貨及準備鮮食等，早上通常是超商來客數最高時段，因為少了大夜班，早班人員加倍忙碌，因工作量大，更難招募工讀生。正因如此，店方近期又恢復大夜營運，藉此分攤早班的繁重任務。因缺工問題嚴重，老闆也要跳下來幫忙當收銀員，或調度其他店舖的人力協助。

對於雙北都會區部分超商營業時間調整為非24小時，台灣勞工陣線秘書長孫友聯對此大表贊同，他說「什麼都24小時真的好嗎？」夜間工作本來是例外，在台灣卻成常態，追求24小時服務是否造成能源和人力浪費值得思考。

孫友聯說，夜間工作對勞工身體有傷害，許多超商大夜班常見一名員工扛所有事務，根本無法落實4小時適度休息的規範，也有安全隱憂。近年超商因為缺工、營運成本等考量，逐漸調整為不一定要24小時，孫說，這是很好的方向，勞工確實需要休息，歐洲等國家許多超市假日不營業，消費者會逐漸習慣也能接受。

為因應缺工問題及幫助店舖減輕業務量，全家便利商店近年自行開發了AI訂貨輔助系統（PBOA），以提高訂貨效率並縮短作業時間，也積極招募二度就業人力，鎖定銀髮族與家庭主婦等勞動力。

另一方面，年輕人對進超商打工意願愈來愈低，也是人力難尋的一大困境。23歲許姓男子說，超商薪資偏低，工作內容繁瑣，一個人要兼顧多重角色，相當吃重；22歲羅姓男子說，超商店員像「千手觀音」，要面對形形色色客人，工作壓力不小，對年輕求職者缺乏吸引力。

人力 超商

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