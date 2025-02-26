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統一超砸43億買內湖廠辦 市場推測可能打造電商大樓、聯合辦公室

經濟日報／ 記者侯思蘋陳美玲／台北報導
統一超董事長羅智先。聯合報系資料照
統一超董事長羅智先。聯合報系資料照

統一超（2912）積極擴大流通布局，由於辦公室及各種物流需求量大增，統一超昨（25）日公告，斥資43億元向寶豐隆興業買進台北市內湖五期廠辦「V-PARK」C棟、約9,000坪的大樓；寶豐隆興業是霖園集團創辦人蔡萬霖三子蔡鎮宇所創立。

統一超公告建築物面積約9,001坪，每坪47.76萬元。寶豐隆興業在2012年向華固建設買下「V-PARK」A、B、C等三棟廠辦大樓，此次統一超取得的是C棟，以土地分區推測，做商場的可能性不高，因周邊很多商辦大樓，除一樓可開店面外，預估將作為集團商辦大樓使用。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

商仲業者表示，若扣除車位，初估二樓以上每坪成交均價約落在54萬元，符合市場行情。業內人士推測，新購大樓用途與布局也可能與電商領域有關。統一超回應，這棟建築物的用途是為符合業務上整體發展需求，希望發揮集團最大效益。

統一集團近來年動作頻頻，先是併購台灣家樂福，接著又斥資收購台灣雅虎電商，前不久再入股網家成為最大股東，如今再買商辦大樓，是否為打造電商大樓或聯合辦公室使用，受到關注。

統一集團是國內實體通路龍頭，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲等，涉獵廣泛，打造完善的物流配送體系，為鞏固生活產業關鍵基礎建設，董事長羅智先訂出目標，要朝建構「亞洲流通生活平台」願景挺進。

商仲業者指出，新大樓周邊商場有免稅店昇恆昌開設大型旗艦店，主要做團客生意，由於此區域沒有完善大眾運輸配套，開商場不易招攬客人，因此推測自用機會高。

商仲業者分析，「V-PARK」C棟若以區域行情每個車位約170萬元、一樓每坪單價80萬元初估，二樓以上每坪成交價落在54萬元，相較當初寶豐隆每坪入手成本價40.8萬元來看，持有逾12年漲幅約32.3%，是長期穩健的不錯投資標的。

「V-PARK」是華固建設打造，2012年9月以總價90.96億元、每坪40.8萬元賣給寶豐隆；全案有三棟，A棟出租雄師旅遊，統一超是買下C棟。

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