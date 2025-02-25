行銷線上／面對網路負評 化危機為轉機

想像一下，身為企業領導人的你，為了推動客戶和市場對公司產品服務的認知，努力經營自己的形象口碑，卻因某個事件或言論引發網路負評，影響到公司的生意，簡直是心痛不已。

在網路時代，負評像野火般迅速蔓延，可能在一夜之間顛覆多年辛苦累積的品牌形象。那一刻，辛苦打造的信任瞬間瓦解，一場風暴在不經意間爆發。這樣的瞬間，讓我們不得不正視：在這個資訊爆炸、 AI搜尋崛起的時代，有效的網路聲譽管理（ORM）不僅僅是危機應對，更是一門守護個人品牌的必修課。

當一則負面新聞出現在社群媒體上，它的擴散速度十分快速。這是因為人們遭遇負面經驗時，常會有強烈的衝動去表達不滿。這種情緒驅使與他人分享自己的挫折感，尋求認同並緩解自己的憤怒，社群媒體平台的興起加速了負面評論的傳播速度，演算法會將具有爭議性的內容推送給更多用戶，以提升互動率。

有研究提出，負評的傳播速度是正面評價的三倍，不滿的消費者更有可能在社群平台上分享自己的負面體驗，並獲得更多關注，這可能讓個人品牌主和企業在短時間陷入形象危機。

企業家面對網路負評時，建議在心態上視為是強化個人品牌的契機，而非毀滅性的打擊，《哈佛商業評論》的個人品牌建立策略提供了三個關鍵步驟：

一、定義你的品牌價值，並維持真實性。你的品牌應該清楚傳達希望受眾記住的價值觀和印象，例如「誠信」「創新」「負責任」等。並且不該是與你原本的個性相差甚遠，保持真實性和一致性，在面對輿論危機時，是有效的自助力量。

二、監測你的網路聲譽。運用 Google Alerts（Google快訊）訂閱品牌相關關鍵字，是監控網路聲譽最簡單的方式之一，查看何時、何處出現了有你的內容。進階方式，是運用Brandwatch、Sprout Social、Brand24 等工具，即時追蹤品牌相關的負評與討論，避免小問題演變成公關危機。

三、用對話來化解負評。與其刪除負評，不如公開回應，表達真誠的關心或解決方案，甚至能轉化批評者為擁護者。例如，某科技公司的CEO 在面對產品故障的負評時，親自錄製影片向客戶道歉，並清楚說明補救計畫和下一步執行行動，最終贏回了市場的信任。

在這幾年陪伴企業家客戶建造個人品牌的經驗裡，發現有一點保持品牌韌性的關鍵，很常被忽略但很重要，即適時休息、退一步。適時地停下來審視自己的品牌狀況，反而能讓你走得更遠。

高影響力的品牌不只是被動地回應市場，而是主動地塑造市場對它的認知。企業家應養成定期檢視數位足跡的習慣，每季或至少每年進行一次全面的品牌健康度檢查。

負評的傳播速度或許難以控制，但企業家對品牌聲譽的掌握，卻可以比想像中更有主導權。那些能夠成功逆轉負評影響的企業家，不是因為從未遭遇負面聲音，而是因為他們懂得如何回應、如何重建信任，甚至將負評轉化為品牌價值的一部分。

在這個資訊瞬息萬變的時代，企業家不僅要學會「滅火」，更該懂得「防火」。建議定期檢視個人品牌、建立與市場的正向連結，危機處理時刻所做的決策要符合品牌核心價值。你的品牌，不該被負評定義，而應該由你來主導它的未來。