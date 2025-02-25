經營心法／注入三活水 打造自我品牌

春節期間收到臉友私訊提問，概約是職場遇到職權被侵犯等困局時，該如何解決？在給其脫困的建議之後，也希冀給有類似「職場症狀」的上班族參考。

江小銘的產品線成為公司營業額的主幹之後，從來未對江小銘生產品有深入了解的林主管，近來常詢問江小銘的產品與市場開發，甚至直接抄襲江小銘和同仁分享的市場分析、策略管理和簡報等資料襲，做為向上級業務報告的依據。

接下來，多年來一直由江小銘代表出席的區域性業務會議，在出發前夕，竟臨時收到上級的電子郵件，表示林主管將代替江小銘出席該會議，讓江小銘感到詫異萬分。

小銘因個性屬老實內向型，也因不會抽菸喝酒，所以和菸酒俱樂部的同仁不常在一起，在這一連串的事情發生後，只是暗自感嘆，認為向同仁述說這個狀況，恐怕對上司不尊敬，但心裡愈想愈難過。什麼樣的抉擇才能化解這一切的不如意呢？在此對默默耕耘、鞠躬盡瘁的不討喜角色，建議可引用以下的「三活水」。

活水一、多涉獵「人際溝通」類領域

曾在演講中聽到一段話：「一個人想要優秀，你必須接受挑戰，一個人想要儘快優秀，就要去尋找挑戰。」

故凡靜態的書籍雜誌深讀、E-Learning、演講活動的參與等，動態的如市場常舉行的健行、登山、慢跑，或加入社委會、青年會等活動、團體，都能讓人脈增廣，也更能瞭解人際溝通的方法。

活水二、讓資訊回饋更加透明化

將個人欲分享的市場資料透過E-mail或公司內部公布欄（或內部刊物）的方式傳遞，當然出自何處、何時、何人等都必須一一載明清楚，如是，除了原有的「好意」不易被他人隨意打折扣外，各級主管也能明瞭箇中真相。

當然，工作或學習的好習慣很難養成。它需要發自內心的學習欲望，需要高度的專注，更需要付出自律的精神，相信自己，就能做到。

活水三、拉抬並行銷自己的專業人設

經常性投稿是一個很好的方式。嘗試將自己多年的工作經驗化諸成文字，投稿至各專業性報章雜誌或相關的社群平台行銷自己；一則可獲個人成就感，二則能讓更多人相信你的專業能力，經由分享增加與他人的互動。第三，努力筆耕也能進而出書，深化專業形象。

循序漸進做好上述三活水，慢慢就會將現在的「被動立場」化為「主動出擊」。