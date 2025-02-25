台泥歐元綠債暫緩發行 肇因燃煤營收及利率波動

台泥（1101）近日傳出撤回歐洲初級債券市場交易，引起國際關注，根據彭博資訊報導，台泥原定發行5億歐元的五年期綠色債券，發行利率較基準利率高約180個基點。台泥25日證實，已決定暫不推動這筆交易，以履行更廣泛的責任，台泥歐元綠債暫緩發行，肇因台灣燃煤電廠的營收仍占一定比重，加上利率波動所致。

彭博資訊報導指出，這筆交易2月12日最初委託法國農業信貸銀行（Credit Agricole）和德意志銀行（Deutsche Bank）擔任全球協調方，星展銀行擔任聯席帳簿管理人和聯席主承銷商。2月18日進展為，交易的執行將依市況而定。但到了24日上午，只有法國農業信貸銀行和星展銀行在推動發售。

台泥表示，近期在歐洲市場啟動首次歐元綠色債券發行，但未能按計劃於定價日完成定價，未能定價的主要原因之一，是台泥旗下和平燃煤電廠的收入占集團合併營收的比例超過10%，超出部分歐洲深綠基金設定的嚴格標準，即燃煤發電收入不得超過總營收10%。

儘管台泥向這些綠色投資者強調，和平燃煤電廠位於花蓮，對台灣新北市及宜蘭穩定供電至關重要，並承擔了重要的社會責任，台泥將其視為「社會轉型能源」，但仍未獲得這些基金的例外核准。此外，當日市場利率劇烈波動，也進一步阻礙了定價的完成。

儘管如此，台泥強調，本次債券發行將繼續推進，公司將密切關注市場動態與投資者意見，尋找合適時機完成發行。

台泥表示，為滿足綠色投資者的期待，台泥除了2024年11月已宣布和平電廠燃煤機組最遲2040年除役，也將計劃透過釋出部分和平電廠股權，展現更積極作為，但仍需經過台泥董事會討論決議。此舉旨在為未來台泥全球低碳發展爭取更多綠色融資機會奠定基礎，展現公司對永續發展的承諾。

台泥表示，衷心感謝所有在此次發行過程中與公司接洽的潛在投資者和合作夥伴。台泥這次暫時推延五年期歐元綠色債券發行計劃。非常感謝在營銷階段超過60個客戶的興趣和支持，以及許多其他表達參與意願的投資者。台泥期待在未來更合適的時機再次與客戶投資者合作。

針對德意志銀行最後未入場參與，台泥表示，德意志內部作業發生了一些錯誤，導致他們無法參與此次交易，相關資訊請以德意志銀行說明為主。