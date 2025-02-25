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統一超砸43億元接手 寶豐隆持有逾12年「V-PARK」C 棟賣了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

統一超（2912）25日公告砸43億元買下寶豐隆興業位於台北市內湖五期的廠辦案「V-PARK」C棟。

宏大國際資產總經理陳益盛25日表示，在台商回流投資、國內企業自用高需求下，今年台北市商用辦公室市場部分，最缺貨的仍是台北市，不過市中心因鮮少全新辦公物件供給，讓北市辦公市場發展從市中心往外圍移動，如東移南港或北移大直、北士科商圈等。

商仲業者指出，由於內科西湖段商辦市場已近飽和，僅剩舊宗段、潭美段還有供給，因此對商辦有高自用需求的企業勢必往舊宗段、潭美段尋找適合物件。以這次統一超斥資43億元買下「V-PARK」C棟，且二樓以上每坪成交價約落在54萬元左右來看，屬於市場行情價，價格算是買得相當漂亮。

位於北市內湖五期的「V-PARK」廠辦案是上市建商華固（2548）打造，位於台北市內湖區石潭路153~163號，2012年9月以總價90.96億元、每坪40.8萬元賣給霖園集團蔡鎮宇旗下寶豐隆；「V-PARK」全案共有三棟、基地面積約達3,836坪，其中A棟出租予雄師旅遊，而統一超25日砸43億元買下C棟，讓持有逾12年的寶豐隆回收資金、獲利出場。

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