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川普將對中國大陸貨輪提高規費 貨櫃三雄迎轉單

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

海運業在疫情期間因為塞港帶來產業的變動與運價高漲之後，政治變數帶來的衝擊也同時帶來利益。川普計畫對大陸籍與大陸製的貨輪、船舶提規費，使海運又將迎來一場大風浪，預期運價恐大舉推升，國內貨櫃三雄有望迎來轉單（艙）效應。

海運業者緊急研擬相關措施，業內預期，國內貨櫃三雄僅有部分船舶是大陸造，透過調整運力分配，應可躲過此次完美風暴，創造新利基。

根據外電，美國貿易代表署（USTR）研擬對每次進入美國港口的陸製船舶，最高收取150萬美元的費用，大陸中遠海運（COSCO）和航運巨擘馬士基（Maersk）等首當其衝。專家說，相關措施如果實施，貨櫃船成本可能是現在的十倍。

依據國內航運業者的說法，美國此舉主要衝擊的就是大陸製造或是大陸的船公司，台灣海運業使用中國大陸的船並不多，相對有限，再加上避免使用大陸製造或是大陸船公司將有效減少艙位供應，對海運業有正面的效果。

依據貨櫃業者的分析，目前的艙位供應其實是高於需求，只是去年有紅海的問題，造成航行時間拉長，有效消化艙位，地緣政治的問題也刺激運價上漲，因此去年運價其實持續在高檔。

今年的運價還在觀察紅海問題何時解決，川普又傳出對中國大陸造船收高規費的規劃，這項對海運運價有利，但台灣業者不受衝擊的措施，可望再帶動業者新的獲利來源。

川普 美國

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