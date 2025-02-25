快訊

經典賽Live／5局下徐若熙雙殺+三振化解危機 中華3：2西班牙

和陳曉離婚後傳言滿天飛！愛子被爆「轉出」北京名校 陳妍希反應曝

史上首次！美軍官方宣布：台灣參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

統一超建構亞洲流通平台 斥資43億元向蔡鎮宇買樓

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

統一超（2912）擴大流通布局，辦公室及各種物流需求量增加，統一超25日公告砸43億元，買進約為9,000坪的商辦大樓，交易對象為霖園集團創辦人蔡萬霖3子蔡鎮宇的寶豐隆興業。

統一超向寶豐隆興業買進台北市內湖區的不動產，該公司的老闆為霖園集團創辦人蔡萬霖3子蔡鎮宇。據了解，該不動產為北市內湖五期廠辦「V-PARK」C棟，估計將作為集團商辦大樓使用。該建築物面積約核算9,001.57坪，每坪約新台幣477,694元。

統一集團稱霸國內實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲等，涉獵廣泛，打造完善的物流配送體系，鞏固生活產業關鍵基礎建設，進一步朝建構「亞洲流通生活平台」願景挺進。

數位經濟興起，統一積極研究聚焦數位經濟，除擴大投資電商，更加快布局北、中、南、高等地物流園區；此核心策略目的是要提供更便利、高效、可靠與安全之商品配送物流服務，提升消費者滿意度和忠誠度。

建築物 新台幣

延伸閱讀

緯創強攻AI 資本支出創高…將擴大台、美、墨、越等國布局

北市委外場館7/22起 一次性餐具將收費

內湖騎士相撞倒地遭後車捲進車底 男無生命跡象送醫

雙雙受傷！北市內湖民宅少女墜樓 保全疑伸手接人送醫救治

相關新聞

近五年6都房價漲輸股市 僅這縣市價格飆翻、漲幅打趴股市

統計過去五年股房表現，5年來股市上漲幅度高達92%，不過房市表現也不遜色，六都房價漲幅在37%~78%，不過新竹地區5年...

廠商問題待決 台中新光三越：台中短期賣場、盤點分店場地

台中新光三越意外事故後，針對後續廠商、員工的安置狀況，新光三越25日表示，將積極協同廠商夥伴，研擬多項協助方案，為廠商夥...

超前布局陸客來台商機 薡茶跨足飯店業

以「薡茶」為主力品牌的手搖飲業者巨宇翔宣布跨足飯店業，董事長許維翔表示，瞄準陸客來台商機，透過併購飯店方式為巨宇翔增加營...

去年桃園市買氣最好三大區出爐 青埔、藝文、中路三大重劃區最夯

據「桃園市重大開發區住宅價格月指數」最新去年7月數據，扣除主要以新北市林口生活圈為主的A7重劃區後，桃園市買氣表現最好的...

「臺澎三號」海底光纜全斷了！數發部給出最快修復時程

數位發展部表示，25日接獲中華電信報告，指出「臺澎三號」海底光纜發生全斷故障，為避免斷纜對澎湖與金門地區通訊造成影響，已...

台中最大教育集團葳格國際學校 宣布前進彰化鹿港設校

台中最大教育集團「葳格國際學校」創辦人袁昶平宣布，繼台中市六個校區之後，葳格將在彰化鹿港設立新校區，預計2027年招生，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。