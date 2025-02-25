統一超建構亞洲流通平台 斥資43億元向蔡鎮宇買樓
統一超（2912）擴大流通布局，辦公室及各種物流需求量增加，統一超25日公告砸43億元，買進約為9,000坪的商辦大樓，交易對象為霖園集團創辦人蔡萬霖3子蔡鎮宇的寶豐隆興業。
統一超向寶豐隆興業買進台北市內湖區的不動產，該公司的老闆為霖園集團創辦人蔡萬霖3子蔡鎮宇。據了解，該不動產為北市內湖五期廠辦「V-PARK」C棟，估計將作為集團商辦大樓使用。該建築物面積約核算9,001.57坪，每坪約新台幣477,694元。
統一集團稱霸國內實體通路，從超商、量販店、超市、藥妝店、購物中心、咖啡連鎖、餐飲等，涉獵廣泛，打造完善的物流配送體系，鞏固生活產業關鍵基礎建設，進一步朝建構「亞洲流通生活平台」願景挺進。
數位經濟興起，統一積極研究聚焦數位經濟，除擴大投資電商，更加快布局北、中、南、高等地物流園區；此核心策略目的是要提供更便利、高效、可靠與安全之商品配送物流服務，提升消費者滿意度和忠誠度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言