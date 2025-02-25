安盛生攜越商TMSC 搶攻越南慢性病管理商機

安盛生（6734）25日宣布，與德美生越南智慧科技公司（TMSC Vietnam Medical Technology Co., Ltd）簽訂合作意向書（MOU），安盛生的安必測多功能檢測系統（血脂）將授權予TMSC在越南市場進行銷售，相關細節雙方將進一步討論後另行簽訂正式合約。

本次合作是奠基在伊必測婦女健康管理產品的成功模式，雙方進一步深化夥伴關係，將安盛生的核心光學檢測技術PixoTest搭配AI運算，延伸應用至慢性病領域，共同打造AI健康管理平台，搶攻越南龐大的慢性病管理商機。

安盛生董事長陳彥宇表示，TMSC是一家善用創新科技的越南醫療保健公司，董事長創辦人Van Truong夫妻在2019年取得安盛生的伊必測排卵檢測系統（Eveline Care）經銷授權後，鎖定生殖保健領域擴大業務且成長快速。TMSC為個人、診所及檢驗中心提供先進的備孕產品與諮詢服務，產品線涵蓋婦女及男性相關備孕檢測與分析。

其中，透過伊必測專屬APP遠距管理平台，TMSC顧問團隊能即時掌握使用者包括賀爾蒙變化等狀況，提供個人化的建議與營養補充方案，大幅提升備孕成功率至八成以上，迄今成功協助超過3萬名當地婦女產下健康寶寶，深獲好評與信賴，讓伊必測「Eveline」成為家喻戶曉的品牌，在越南備孕產品市場的知名度與售價遠勝於該領域的全球第一品牌「Clearblue」。

陳彥宇指出，伊必測在越南的銷售連年成長，去年占安盛生的整體營收比重高達三成，越南不僅成為公司最大的海外市場，透過與TMSC的合作，也再次體現數位健康工具在生活實際應用的巨大影響力，以及拓展遠距健康管理潛藏的龐大需求與商機，因此決定深化雙方的合作，將授權TMSC在越南市場獨家經銷最新的居家血脂檢測產品「安必測」，做為發展AI健康管理平台的重要起點，未來也會逐步擴充量測項目，針對糖尿病、痛風、心血管等慢性病提供更精準的健康建議與風險評估。

TMSC共同創辦人之一Hung Tran表示，越南正處於經濟快速發展階段，但也面臨少子化與高齡化慢性病增加的威脅，去年邀請陳彥宇至胡志明市醫藥大學演講，分享AI與居家檢測應用的技術及情景，並現場實測安必測多功能檢測系統（血脂），令在場醫師、意見領袖們大為驚豔，回響非常熱烈。醫生們希望能在TMSC與安盛生已服務數萬人的管理平台基礎上，延伸到以AI輔助慢性病管理的應用，很高興能深化與安盛生的夥伴關係，TMCS將著手準備相關的產品註冊與市場推廣事宜，預計今年下半年可正式於越南市場上市銷售。

安必測多功能檢測系統採用安盛生的核心技術PixoTech，透過機器視覺與AI演算法，僅需單一試片，透過指尖血即可在3分鐘內獲得總膽固醇（TC）、三酸甘油酯（TG）、高密度脂蛋白（HDL）和低密度脂蛋白（LDL），等4項高準確度的血脂數值。此外，亦可將檢測結果同步傳輸至搭載的手機App，便於長期管理血脂健康。

Hung Tran指出，越南民眾的健康意識受新冠病毒肺炎疫情影響，越南民眾的健康意識提升，會關注糖尿病、心血管疾病、高血壓、痛風等疾病議題，惟受限於醫療資源與地理條件，很多人無法即時獲得必要的照護。以糖尿病為例，越南約有700萬糖尿病患，有超過一半未被診斷出來，且罹患率持續上升，對醫療系統帶來極大壓力，若能透過AI與創新的居家檢測技術輔助，則可讓慢性病管理更即時與便捷，TMSC將會持續推動此類創新解決方案，加速AI健康管理的應用普及。

陳彥宇表示，遠距醫療已成為全球健康照護的關鍵趨勢之一，特別是新冠肺炎喚醒民眾的預防醫學意識，加上超高齡社會來臨，改變健康管理與醫療照護需求，安盛生運用獨特的AI檢測分析儀與專屬APP，擴大產品應用至慢性病的健康管理，並計畫以越南為海外布局的起點，再逐步擴展至其他東南亞市場，實現以科技改善人類健康且提升生活品質願景。

根據國際研究機構Research Nester的報告，2024年全球慢性管理市場規模逾79.9億美元，2025年將成長至89.3億美元，預計2037年可達465.6億美元，而2025-2037年的複合年增率將達14.6%，蘊藏龐大商機。