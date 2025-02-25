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近五年6都房價漲輸股市 僅這縣市價格飆翻、漲幅打趴股市

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
新竹房市示意圖。圖／記者游智文攝影
新竹房市示意圖。圖／記者游智文攝影

統計過去五年股房表現，5年來股市上漲幅度高達92%，不過房市表現也不遜色，六都房價漲幅在37%~78%，不過新竹地區5年房價漲幅高達133%，超越股市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波股市大漲到2.3萬點，漲勢分布較為平均，很多也是長輩手上的存股標的，包括半導體、金融、電子五哥等族群，因此帶來的財富效應也較為平均，資產增加後也讓房市增添柴火。

中南部地區房價也有感走揚，包括台南5年上漲78%，高雄上揚67%，台中上漲70%；北部房價最高的台北市、五年房價上漲37%，新北市過去五年則是反映疫情後的造價與通膨，房價漲幅達52%，桃園漲幅達69%。

曾敬德表示，過去五年股房幾乎同步走揚，反應股市帶來更多資金與信心，相對2025房市可能也要看股市走向，現在房貸資金仍處於調控階段，不容易再像去年上半年一樣飆風再起，但股市若維持穩定，對於房市信心偏向正面，但若股市波動加劇，也會對房市信心與動能造成影響。

統計過去五年股房表現，5年來股市上漲幅度高達92%，不過房市表現也不遜色，六都房價漲幅在37%~78%，不過新竹地區5年房價漲幅高達133%超越股市。信義房屋提供
統計過去五年股房表現，5年來股市上漲幅度高達92%，不過房市表現也不遜色，六都房價漲幅在37%~78%，不過新竹地區5年房價漲幅高達133%超越股市。信義房屋提供

房價 房市 疫情

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