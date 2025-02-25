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廠商問題待決 台中新光三越：台中短期賣場、盤點分店場地

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
台中新光三越指出，除了在台中地區尋找多個合適的短期賣場外，新光三越亦全面盤點分店場地資源。圖／聯合報系資料照
台中新光三越指出，除了在台中地區尋找多個合適的短期賣場外，新光三越亦全面盤點分店場地資源。圖／聯合報系資料照

台中新光三越意外事故後，針對後續廠商、員工的安置狀況，新光三越25日表示，將積極協同廠商夥伴，研擬多項協助方案，為廠商夥伴與員工提供更實際的支持。

新光三越指出，除了在台中地區尋找多個合適的短期賣場外，新光三越亦全面盤點分店場地資源，包括：台北南西店、台北信義新天地、台南新天地等，提供受影響的廠商夥伴能有更多元的銷售渠道；新光三越將持續整合全台資源，與廠商夥伴並肩前行，全力提供支持與協助。

為進一步確保周邊環境與行人安全，新光三越「外牆安全防護」緊急搶災作業，現持續進行雙層安全防墜網的設置。同時，為使防護計畫更為完善，新光三越已向台中市政府申請展延，後續將在確認安全無虞的前提下，加速進行外牆附掛物防掉落的相關措施。

台資 新光三越

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