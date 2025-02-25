投資市場多重挑戰 中租推出靈活扣助攻

美國製造業指數結束連26個月收縮，首度轉為擴張。雖然ISM服務業指數擴張速度放緩，但就業分項達2023年9月以來的最高水平。高盛樂觀評估未來12個月美國陷入衰退機率僅15%，然而，高盛2月調查指出，美國投資人最擔憂的股市風險是通膨回升，其次是關稅政策，另有13%投資人關注AI相關風險。中租基金平台總經理蘇皓毅認為，若能採取適當的投資策略，維持紀律投資、適度停利，這些看似令人卻步的市場風險，反而蘊藏投資成長機會。

觀察川普關稅言論對市場影響，可發現每當川普提出加徵關稅時股市往往會下跌，但在與貿易對手國談判後，實際關稅往往低於預期，股市隨即反彈上漲。預期2026年的期中選舉將制約極端關稅政策，關稅議題更可能作為川普談判籌碼。蘇皓毅建議投資人可運用左側交易向下抄底扣款機制，在股市下跌或跌幅縮小時分批加碼買入，並在貿易談判取得進展、股市反彈時透過自動停利轉申購功能適時出場獲利。

DeepSeek近期公布的低成本AI模型震撼全球，OpenAI等生成式AI應用供應商將面臨競爭，這也證明發展AI模型非超大型企業的專利，反而促使英、日、印度等國宣布加大投入。蘇皓毅指出，AI創新是一場馬拉松，而非百米衝刺，AI投資正從基礎建設階段快速擴散至軟體應用與邊緣運算領域，建議投資人選擇科技基金時，可考慮同時涵蓋硬體與軟體企業的基金，緊跟AI行業發展趨勢。

另外，聯準會主席鮑爾近日於國會作證時重申，不急著進一步降息，聯準會官員多表示需先評估川普新政對經濟與物價影響。目前芝商所CME預期全年降息僅1次，與經濟基本面和聯準會立場相近，推估10年期公債殖利率將處於區間震盪。蘇皓毅表示，在此環境下，固定收益投資應回歸原有角色，也就是收取本利和的核心價值，｢本｣就是投資信用風險低的企業，｢利｣則是找尋殖利率具吸引力標的者，也就是尋求較高的息收機會，而非盼望降息取得資本利得。現階段經濟穩健有助於控制發債企業違約風險，重視息收的投資人可選擇非投資等級債或短天期投資等級債。

蘇皓毅表示，中租基金平台推出全新升級的「中租靈活扣」定期定額機制，是投資新手也能輕鬆上手的逢低買進、乘勝追擊利器。除了傳統「每隔一定時間申購，扣款金額固定」定期定額投資方法，還外掛超完整的定期不定額、單筆加碼及自動停利轉申購等進階功能，結合均線操作、左側右側交易策略，發揮程式交易的自動化優勢，在操作難度較高的2025年市場環境中，能有效幫助投資人積極捕捉波段獲利機會，現在體驗基金平台業界頂尖的定期定額功能。