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中鋼企業工會一年一度企業家庭日 3月8日在衛武營舉行

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼企業工會一年一度的企業家庭日將開跑。工會提供
中鋼企業工會一年一度的企業家庭日將開跑。工會提供

中鋼（2002）企業工會一年一度的「公益家庭日」將開跑，預定3月8日於高雄衛武營都會公園舉辦，預計中鋼集團約4萬名員工及眷屬熱情參與，會場將設置豐富的娛樂與公益攤位，讓大小朋友在歡樂的氛圍中體驗助人的喜悅，也歡迎市民蒞臨衛武營榕樹廣場共襄盛舉。

中鋼企業工會理事長陳春生表示，今年活動將延續最受歡迎的特大型氣墊城堡將讓孩童們盡情奔跑，還有透過烤畫、沙畫等手作體驗，孩子們發揮創意，製作獨一無二的藝術作品。

大會現場增加旋轉小火車、LED親子電動車、泡泡表演、棒球九宮格、趣味飛鏢及瘋狂丟沙包等近20項遊戲，也安排多樣的闖關活動，讓大家挑戰各種趣味任務，增添互動樂趣，在歡樂中同心協力，感受團結的力量。

陳春生指出，企業工會今年特別攜手創世基金會、小太陽協會、安德烈慈善協會、弘道老人福利基金會及唐心服務協會等公益團體協辦，邀集62攤位的愛心市集，共同推動社會關懷，展現關愛他人的精神，全民攜手做愛心活動。

現場還有社會局、毒品防治局、警察局鳳山分局、台電公司設置闖關遊戲，馬光中醫提供專業中醫諮詢服務及漢民慈善會等免費推拿，讓民眾在輕鬆的氛圍中認識市府多項便民服務，也關心自身健康，今年更特別邀請到眾多歌手、樂團、兒童街舞等舞台表演，為活動增添熱鬧氛圍，一起開心遊玩衛武營。

陳春生說，希望透過家庭日活動，不僅增進親子感情，更讓公益理念深植人心，鼓勵更多人關懷弱勢族群，為社會注入更多溫暖與正能量，共同攜手為社會的未來奉獻一份心力，讓愛心傳遞，讓公益精神在城市中根深蒂固，共創美好未來。

中鋼企業工會一年一度的企業家庭日將開跑。工會提供
中鋼企業工會一年一度的企業家庭日將開跑。工會提供

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