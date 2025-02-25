超前布局陸客來台商機 薡茶跨足飯店業

以「薡茶」為主力品牌的手搖飲業者巨宇翔宣布跨足飯店業，董事長許維翔表示，瞄準陸客來台商機，透過併購飯店方式為巨宇翔增加營收動能，未來將打造成為全方位餐、飲、旅觀光集團。

巨宇翔總經理蔡政豪表示，去年8月成立台灣100%持有之子公司為巨宇勝公司，11月收購淶滬文旅與展旺企業旗下品牌澧饗餐旅業務，今年首季將完成6家旅館營運收入認列，並規劃於年底前擴張旅館版圖至10家，且藉由巨宇翔於海外「薡茶」品牌的通路，將旅館版圖延伸到海外市場。

蔡政豪表示，台灣國旅產業疫後復甦，旅宿需求也逐步開展，看好周末小旅行、演唱會與熱門球賽等商機，未來將會以輕資產模式，提供旅宿客房服務，超前部署陸客來台旅遊觀光商機。

蔡政豪表示，薡茶目前全球總店數約250家，以美國與越南為主力市場，合計佔整體營收比重達8成，雖然全球通膨使民生消費力下行，低價品牌於東南亞市場搶市，但巨宇翔經營美國與越南多年，薡茶品牌具有先進者優勢。

蔡政豪表示，今年2月薡茶在美國猶他州鹽湖城再開幕新門市，總計在鹽湖城已插旗5家門市，成為該區手搖茶飲品牌布局最多的品牌，將持續深耕美國市場，從美西往美東、南美市場持續展店；而越南方面，則會再創第二個新品牌，繼續深耕當地市場。

展望後市，許維翔認為，全球手搖茶飲行業不會消失，巨宇翔以提升全球薡茶門市同店業績表現為首任，將採貨暢其流、產品當地化、優化店型與豐富產品線，持續深耕美國市場展店，與提升東南亞市場門市競爭力，而全年旅館營運收入也爭取雙位數成長，預計下半年啟動國內連鎖餐廳業務挹注，巨宇翔力拼全年營收獲利雙升。