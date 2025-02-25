去年桃園市買氣最好三大區出爐 青埔、藝文、中路三大重劃區最夯

據「桃園市重大開發區住宅價格月指數」最新去年7月數據，扣除主要以新北市林口生活圈為主的A7重劃區後，桃園市買氣表現最好的三大重劃區分別是青埔特區、藝文生活圈、中路重劃區。

信義房屋桃一區協理詹智偉表示，桃園市近年來成為房市熱點有三大主因，第一為桃園市位於雙北市、新竹縣市之間，仍屬於房價凹陷區，尤其疫情過後，半導體業蓬勃發展，也帶動新竹房價漲幅，讓桃園房價更顯可負擔。

桃園買氣夯第二大原因為交通便利；詹智偉指出，桃園市不僅有桃園國際機場、多條國道串聯，並有機場捷運、三鶯線串聯北北桃，有助「輕移民」；最後桃園市重劃區多，屋齡普遍較新，購屋族選擇性多。

詹智偉表示，以最新去年7月「桃園市重大開發區住宅價格月指數」來看，月指數最高為青埔特區，主因在於青埔近年來國家級建設進駐，包括美術館、醫療園區、商辦群聚，並有航空城話題，徵收也都有明確進度，過去的建設話題逐漸兌現中。

詹智偉分析，隨著人口逐漸入住，青埔特區生活機能也更完善，近年來除了雙北市外溢的購屋族群，又多了來自新竹的購屋族群，對新竹買方而言，高鐵站一站就到桃園市，而房價能便宜15~25%，吸引預算考量的購屋族群入場，也帶動房價上揚。

信義房屋青埔高鐵店專案經理江謝廷隆指出，目前桃園青埔特區新成屋每坪成交均價約65~75萬元之間，屋齡5-10年的大樓，每坪成交均價約55~65萬元間。

信義房屋南平藝文店經理詹家杰表示，藝文生活圈則是桃園蛋黃區，發展已20年，生活機能俱全，也是桃園指標型建案聚集地，交易量向來熱絡，擁有捷運綠線題材，也近高速公路。

信義房屋桃二區協理許玲綾指出，若以一般標準主力產品來看，預售屋每坪開價約60~70萬，屋齡10年內的大樓，每坪成交均價則是45萬元上下，屋齡15年內的大樓每坪成交均價約42~45萬元，屋齡20~25年的社區大樓，每坪成交均價36~37萬元，屋齡25~30年的社區大樓，每坪成交均價30~33萬元。

詹家杰指出，中古屋與預售屋有一定價差的原因在於藝文生活圈素地稀少，但生活機能又集中，商圈優勢難以取代，因此只要有新開案，購屋族很願意追價。

而因為近年藝文生活圈新建案推案較少，鄰近的中路特區崛起，信義房屋中路重劃店經理宋有容表示，中路特區屋齡較新，多為屋齡5年之內的社區大樓，並離交流道近，從預售屋新開案指標型建案每坪成交均價60~70萬元之間，5年內的大樓每坪成交均價45~55萬元之間，購屋族群以桃園市在地客群居多。

信義房屋桃三區協理王憲正指出，中路重劃區買方大多是住在附近的在地客，因此區域舊屋換新屋或桃園市在地二代的自住需求相當高。

近期市場盤整，但剛性需求仍支撐市場，詹智偉表示，當前有購屋需求的自住客，出手前首先需考量自身的通勤需求，若是通勤以高鐵、機場捷運線做為交通工具，可選擇青埔特區。

王憲正指出，若是以國道通勤為主，可選擇藝文生活圈與中路特區，也可考量自身活動區域，若是原本生活圈仰賴北桃園，則可選擇藝文生活圈與中路特區，若是生活圈在南桃園，則可選擇青埔特區。