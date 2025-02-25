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「臺澎三號」海底光纜全斷了！數發部給出最快修復時程

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
「臺澎三號」海纜發生全斷障礙，數發部緊急調度。聯合報系資料照片
「臺澎三號」海纜發生全斷障礙，數發部緊急調度。聯合報系資料照片

數位發展部表示，25日接獲中華電信報告，指出「臺澎三號」海底光纜發生全斷故障，為避免斷纜對澎湖與金門地區通訊造成影響，已指示中華電信（2412）緊急調度流量至其他海纜，確保台灣與澎湖、金門之間的通訊維持正常運行。

數發部強調，已請中華電信協調安排海纜維修船，優先修復「臺澎三號」海纜。

數發部說明，國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）在25日凌晨3時3分收到中華電信通報，指出「臺澎三號」海纜於台南北門14.7公里處發生全斷故障。

為確保澎湖與金門地區的通訊不受影響，且台澎二號、澎金三號及台金二號等海纜仍可維持聯通，數發部指出，已指示中華電信調度其他海纜，將原本經由「臺澎三號」傳輸的語音和網際網路服務轉移至可用的海纜上。

此外，數發部還說，也指示中華電信協調安排於2月2日已抵達高雄的海纜維修船，在完成臺馬三號及臺馬二號海纜的修復後，將立即啟動「臺澎三號」海纜的修復作業。

據中華電信的回應，若海象條件允許，預計臺馬三號海纜將於2月底前完成修復，臺馬二號海纜則預計於3月底完成修復。

此外，數發部已向行政院報告，國內的14條國際海纜及10條離島海纜已被納入「關鍵基礎設施（CI）」名單。

未來，數發部承諾，將持續強化「備援再備援」的原則，增強離島通訊網路的韌性，包括在關鍵節點設置非同步衛星站點，補助電信業者擴大微波容量及海纜建設，並透過多元異質的備援通訊系統提升整體網路的穩定性，確保政府及民眾的日常通訊不中斷。

中華電信 數發部 海纜

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