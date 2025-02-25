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安盛生血脂檢測拓銷海外 拚今年越南市場營收年增5成

中央社／ 台北25日電

醫材業者安盛生董事長陳彥宇今天表示，與越南醫療保健公司「德美生」智慧科技公司（簡稱TMSC）簽署合作意向書，安盛生旗下血脂檢測系統，將授權TMSC在越南市場銷售，延伸應用至慢性病領域。他說，今年越南營收有望年增5成，越南占比將有望超過3成。

安盛生今天發出新聞稿。陳彥宇說，TMSC為運用創新科技的越南醫療保健公司，2019年取得安盛生旗下排卵檢測系統經銷售權後，鎖定生殖保健領域擴大業務，TMSC為個人、診所和檢驗中心提供備孕產品與諮詢服務，因在越南銷售連年成長，去年占安盛生整體營收比重達3成。

安盛生今年再攜手TMSC，將血脂檢測系統推向越南市場，預計今年下半年將可在越南市場上市銷售，可望成為推升公司今年營運重返成長一大動能。他說，未來將逐步擴充量測項目，針對糖尿病、痛風和心血管等慢性病，給予健康建議和風險評估，今年可望推升越南營收占比和業績成長。

他也表示，安盛生將運用AI檢測分析儀和專屬APP，擴大產品應用至慢性病的健康管理，以越南為海外布局起點，再擴展至其他東南亞市場。

除了安盛生拓展海外市場，新藥公司藥華藥昨天也宣布，藥華藥競爭血癌用藥Pegasys因產線問題而爆出有缺藥危機，美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）2月21日最新治療指南中指出，Pegasys短缺情況下，建議使用其他可獲得的長效干擾素，如藥華藥旗下血癌用藥Ropeg。

藥華藥表示，NCCN聲明將強化Ropeg在PV（血癌）市場的領導地位，並加速提升全球滲透率。

藥華藥指出，目前市售Pegasys原由Roche（羅氏）生產與銷售，Roche已停止生產Pegasys，並於2021年轉售給奧地利公司Pharma&，但產能無法及時銜接，導致Pegasys全球都已出現斷貨，包括歐盟、英國、及最近的加拿大，美國是斷貨最後的國家，美國食品藥物管理局（FDA）今年1月公告Pharma&的斷貨並預計2026年5月底才有可能重新供貨。

藥華藥 越南

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