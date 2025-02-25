台中最大教育集團葳格國際學校 宣布前進彰化鹿港設校

台中最大教育集團「葳格國際學校」創辦人袁昶平宣布，繼台中市六個校區之後，葳格將在彰化鹿港設立新校區，預計2027年招生，期盼為台灣培育更多具備國際視野的新世代人才。

葳格國際學校24日晚間舉辦春酒聯歡饗宴，席開百桌，宴請千名教職員工、家長和海內外賓客。除了大手筆端出龍蝦及帝王蟹等豪華菜色，現場表演皆由師生包辦，詮釋校史上重要時刻。節目尾聲更上演空爆氣球的橋段，氣球裡的美金從天而降，驚豔全場。

袁昶平表示，葳格迎來創校25週年，提供從幼兒園到高中部16年一貫的教育，在台中市共有六個校區，學生總人數近3,700人，未來計畫在彰化鹿港設立新校區，期盼為台灣培育更多具備國際視野的新世代人才。

執行董事吳菀庭指出，優秀人才是葳格最重要的教育資源，此次春酒祭出的總獎金高達百萬元，凡教職員人人有獎。此外，還從六個校區的校長、教師和行政人員各選出一位MVE(年度最佳員工)，以肯定和感謝表現卓越的同仁。

而活動中也特別頒發資深員工貢獻獎，表揚9位在葳格服務滿20年的員工，以及18位服務滿10年的員工。

晚宴的舞台高潮迭起，故事性十足。老師和學生跨校區合作，呈現走秀、戲劇和各式舞蹈，隨著表演進展，帶領觀眾回顧學校從創立至今的里程碑。總校長李海碩提到，這個盛會提供師生盡情展現才華與創意的舞台，不同校區亦在準備過程中相互學習與合作，進一步凝聚葳格大家庭的向心力。

另一大亮點，是有「最美英文老師」之稱，經營《Peggy Fo Show》YouTube頻道的Peggy Chen，重回母校擔任中英雙語主持人。她分享自己和弟弟都是葳格校友，從小在葳格打好英文底子，如今投入內容創作，希望與更多人分享語言學習的樂趣。