臺灣港務公司今年擴大招募基層員工 起薪突破4萬元

臺灣港務公司25日公告甄試簡章，報名期間自即日起至3月12日17時止，並於4月19日辦理筆試、5月24日及25日辦理口試。預計於今年招考正、備取共228名，職缺包含師級及員級。

師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，起薪為每月56,680元。員級職稱為高級事務員、高級技術員者，須專科以上學校相關科系畢業，起薪為每月48,230元；職稱為助理事務員、助理技術員者，高中職畢業即可報考，起薪為每月41,570元。此外，公司已參考軍公教待遇調整幅度，並規劃全面調薪3%。待相關程序完成後，新進人員起薪將進一步調整，提供更具競爭力的薪資條件。

為因應國際市場變動及產業趨勢，港務公司透過數位與永續雙軸轉型，推展各項業務。為此，應業務需要招考航運管理、交通管理、航運技術、業務行政、法務、資訊、環保、職安衛、護理、土木、電機、機械、人力資源、政風、財務、會計等共16個類科，招考職缺地點包含基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口，歡迎各領域人才加入！

港務公司致力以「Flexibility彈性化的管理」、「Friendly友善職場環境」、「Family待同仁如家人」及「Future看得見的未來」4個F為軸心，打造令員工感受到幸福的職場環境。多年來持續耕耘，員工幸福有感，也讓港務公司連續多年獲得《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」及1111人力銀行「幸福企業金獎」殊榮。

本次筆試設雙北、高雄共2考區；口試設高雄考區，有意加入港務大家庭者，請把握機會。心動不如馬上行動，報名相關資訊請至港務公司甄試報名網站查詢(https://tipc114.twrecruit.com.tw)。