信義房屋攜手紙風車368工程 點亮孩子夢想之光

信義房屋長期致力於企業社會責任，秉持「信義立業，止於至善」的理念，持續深耕公益行動，關懷社會不同角落的需求。本月21日，信義房屋與紙風車文教基金會攜手，將國家劇院規格的舞台和表演《台灣幻想曲》搬到嘉義市，透過精彩的劇場表演，讓藝術走進孩子的世界，點燃他們的創意與想像力。

紙風車368工程自2006年啟動以來，便以將優質的兒童劇場帶入台灣每一個鄉鎮市區為使命，確保每位孩子都有機會親身體驗藝術的魅力。今年更與信義房屋合作，將蛇年首場《台灣幻想曲》演出獻給嘉義市，在四維路、大同路交叉口的草坪上，以露天劇場的形式，為現場超過3000位大小朋友們帶來了一場充滿想像力的演出。

紙風車文教基金會張敏宜執行長表示， 368藝術工程是紙風車文教基金會發起的文化行動，主要是集結民間捐款，把國家劇院規格的舞台和表演搬到全臺灣每個鄉鎮，讓所有人免費欣賞，而368藝術工程自2006年12月第一場演出至今，已走完臺灣兩輪，並在去年10月啟動第三輪巡演。

信義房屋一直相信，陪伴孩子成長，不只是提供一個安穩的家，而是讓他們擁有探索世界的機會。每個孩子的心中都藏著無限的想像力與潛能，而藝術就是開啟這扇窗的重要鑰匙。過去，信義房屋支持兒童劇場巡演、社區文化活動，現在見證孩子們的燦爛笑容，讓信義房屋更加堅信，藝術不只是舞台上的表演，還是孩子成長道路上的養分。

信義房屋長期投入公益領域，關注兒童藝術、教育資源平衡、社區關懷與環境保護等多元面向。長期以來，信義房屋創辦人周俊吉不遺餘力地回饋家鄉嘉義，捐贈設立垂楊國小、崇文國小、和興國小的靜思閱讀書軒，更在嘉義高中百年校慶時，捐贈國際視訊課程交流教室的數位設備，促進學生與國際接軌。而信義房屋自2004年啟動「社區一家」計畫，至今已邁入第二十年，累計投入逾五億元，支持全台超過3,227個社區圓夢，涵蓋環境保護、地方文史、人文教育、弱勢長者關懷等領域，影響層面如漣漪般擴展，為台灣各地社區帶來正向改變。