王品台灣拚400店 今年有望九大品牌月營收破億

王品（2727）連3年舉辦龍蝦季，旗下「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」及「丰禾 台味風格料理」推出9道龍蝦大餐。王品今年展店動能強勁，預計年底將達400店。公司表示，目前享鴨、青花驕、肉次方三品牌月營收都已近億元，今年在穩健展店下，月營收規模皆可望破億元。加計目前月營收已破億元的品牌夏慕尼、西堤、陶板屋、聚、石二鍋、和牛涮，合計今年九大品牌月營收可望破億元。

王品龍蝦季每年皆引發熱烈迴響，今年推出龍蝦放大術，加碼選用每尾重逾460-520公克的眼斑龍蝦，今年預計能為中餐品牌挹注800萬營收。王品表示，今年享鴨、青花驕將持續展店，期待發揮供應鏈效益和管理效能。另外，看好剛需品牌在通膨消費環境下的競爭力，包括石二鍋、品田牧場等會是今年展店主力。其中，石二鍋目前已達88店，今年可望破百店，成為集團首個店數破百的品牌。

在大陸市場方面，去年下半年已轉盈，主要是不賺錢的店已清理的差不多，店數維持穩定，也持續開新品牌，以蓄積研發能量。像是去年開出的新品牌「雲彩坡」為中餐料理，主打油燜雞的雲南風味餐廳。對中國大陸市場審慎但不悲觀。

王品龍蝦季自2月26日起跑，至4月30日，內用多人套餐即可用699元加購原價1,280元限定龍蝦料理，再送1,200元現金抵用券。3月3日-3月5日連3天下午4點，王品瘋美食App狂撒4,500張龍蝦1折券，只要77元，就可吃到整尾龍蝦，真的超划算。