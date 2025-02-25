快訊

前立委楊文欣癌逝…6年任期跑票4次 創國會史上「跑票最多」紀錄

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

行動電源爆炸說不清挨轟！亞果元素二度公告召回型號再+1 改13處免費回收

王品台灣拚400店 今年有望九大品牌月營收破億

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

王品（2727）連3年舉辦龍蝦季，旗下「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」及「丰禾 台味風格料理」推出9道龍蝦大餐。王品今年展店動能強勁，預計年底將達400店。公司表示，目前享鴨、青花驕、肉次方三品牌月營收都已近億元，今年在穩健展店下，月營收規模皆可望破億元。加計目前月營收已破億元的品牌夏慕尼、西堤、陶板屋、聚、石二鍋、和牛涮，合計今年九大品牌月營收可望破億元。

王品龍蝦季每年皆引發熱烈迴響，今年推出龍蝦放大術，加碼選用每尾重逾460-520公克的眼斑龍蝦，今年預計能為中餐品牌挹注800萬營收。王品表示，今年享鴨、青花驕將持續展店，期待發揮供應鏈效益和管理效能。另外，看好剛需品牌在通膨消費環境下的競爭力，包括石二鍋、品田牧場等會是今年展店主力。其中，石二鍋目前已達88店，今年可望破百店，成為集團首個店數破百的品牌。

在大陸市場方面，去年下半年已轉盈，主要是不賺錢的店已清理的差不多，店數維持穩定，也持續開新品牌，以蓄積研發能量。像是去年開出的新品牌「雲彩坡」為中餐料理，主打油燜雞的雲南風味餐廳。對中國大陸市場審慎但不悲觀。

王品龍蝦季自2月26日起跑，至4月30日，內用多人套餐即可用699元加購原價1,280元限定龍蝦料理，再送1,200元現金抵用券。3月3日-3月5日連3天下午4點，王品瘋美食App狂撒4,500張龍蝦1折券，只要77元，就可吃到整尾龍蝦，真的超划算。

營收 王品

延伸閱讀

王品集團壯大餐飲版圖 目標9大品牌月營收拚億元

超大隻手臂蝦免費送！ 台南安平「天塩川和室鍋物」超美庭園式火鍋 大推威士忌龍蝦火焰湯

開春好禮！青花驕送千元吃鍋金 藝奇推龍蝦炭火燒

王品開春出招 青花驕送千元吃鍋

相關新聞

台中最大教育集團葳格國際學校 宣布前進彰化鹿港設校

台中最大教育集團「葳格國際學校」創辦人袁昶平宣布，繼台中市六個校區之後，葳格將在彰化鹿港設立新校區，預計2027年招生，...

臺灣港務公司今年擴大招募基層員工 起薪突破4萬元

臺灣港務公司25日公告甄試簡章，報名期間自即日起至3月12日17時止，並於4月19日辦理筆試、5月24日及25日辦理口試...

「高鐵宅」帶財 2024年板橋站漲幅逾二成最大

據實價登錄資料顯示，六都暨新竹縣市高鐵站點新案與成屋成交行情，其中以板橋、台北兩站房價年漲幅各逾20%、18%最高，左營...

全家首創日落優惠 穆斯林物料「椰棗」採購逾萬公斤

全家（5903）再推多元文化友善創舉，首創穆斯林齋戒月「日落優惠」，2月28日至3月31日為期一個月，於每日晚間18:0...

北市七處社宅3月5日起招租 釋出戶數、租金一次看

台北市住都中心25日表示，福星、木柵、廣慈1區、廣慈2區、新奇岩、青年2區、中南等七處社會住宅將於3月5日上午8時至3月...

Axiros 在台推出「AX DMS」 一鍵式無縫網通設備管理解方

全球領先網通軟體服務與設備管理解決方案供應商Axiros於25日正式宣布，將在臺推出最新的雲端設備管理解決方案「AX D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。