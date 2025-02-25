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王品集團壯大餐飲版圖 目標9大品牌月營收拚億元

中央社／ 台北25日電

王品集團近年來努力開發新品牌，壯大餐飲版圖，目前旗下已有6個品牌月營收超過億元，2018年起開出的享鴨、青花驕、肉次方品牌則接近億元水準，將持續展店目標同樣站穩億元，發揮管理與供應鏈綜效。

王品連3年舉辦龍蝦季，集合享鴨、莆田、丰采3大中餐品牌銷售，去年全台分店3個月共賣出1.1萬隻龍蝦，今年預計在2個月賣出1.2萬隻，估計可挹注新台幣800萬元營收。

王品主管表示，王品集團近年來努力開發新品牌，已壯大為超過20個品牌的餐飲版圖，其中聚、和牛涮、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋共6個品牌，單品牌月營收都超過新台幣億元。

王品表示，2018年才陸續開出的新品牌享鴨、青花驕、肉次方品牌目前單品牌的月營收，都達到近1億元的水準，未來要繼續擴大規模，目標月營收同樣站穩1億元以上，達到9大億元級品牌，如此更能發揮管理綜效、供應鏈採購優勢。

根據王品財報指出，享鴨目前店數是9家，青花驕11家、肉次方8家，是新品牌中展店速度較快的。

目前王品集團在全台分店數已達350家，為創業以來新里程碑，王品表示，看好餐飲市場的前景，持續深耕台灣，擴大市場影響力，2025全年總店數目標希望超越400家店。

王品主管表示，過去幾年王品展店策略以創立新品牌為主，導致單品牌店數少，無法增加管理效果，今年台灣展店的主力品牌會聚焦剛需，例如石二鍋會從88家拓展到破百家，品田牧場也希望能增加展店速度。

此外，儘管中國內需疲軟，王品集團旗下中國大陸事業群透過體質調整，去年下半年已經轉盈，全年達到損平以上，目前店數不減反增，達到88家，並開出1個中餐新品牌，以維持研發動能。

新台幣 營收 王品集團

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