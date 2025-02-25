外電報導台泥撤銷首發綠色歐元債 公司回應了

彭博報導台泥（1101）周一撤銷首度發售歐元債券的案子，因今年以來在歐洲一級債券市場撤回交易的情況並不常見，消息傳出後引發外界關注。

台泥25日對此訊息回應說明，台泥衷心感謝所有在此次發行過程中與公司接洽的潛在投資者和合作夥伴。經過審慎考慮，為了履行更全面的責任，台泥決定暫時推延5年期歐元綠色債券發行計劃。

台泥指出，非常感謝在營銷階段超過60個客戶的興趣和支持，以及許多其他表達參與意願的投資者。台泥期待在未來更合適的時機再次與客戶投資者合作。

針對德意志銀行最後未入場參與，台泥表示，德意志內部作業發生了一些錯誤，導致他們無法參與此次交易，相關資訊請以德意志銀行說明為主。

彭博近日引述一位消息人士報導，台泥擬發行5億歐元的5年期綠色債券，發行利率較基準利率高約180個基點。

台泥發言人日前證實，已「決定暫不推動」這筆交易，以履行「更廣泛的責任」。

彭博報導指出，這筆交易2月12日最初委託法國農業信貸銀行（Credit Agricole SA）和德意志銀行（Deutsche Bank AG）擔任全球協調方，而星展銀行擔任聯席帳簿管理人和聯席主承銷商。2月18日進展為，交易的執行將依市況而定。周一上午，只有法國農業信貸銀行和星展銀行在推動發售。