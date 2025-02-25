「高鐵宅」帶財 2024年板橋站漲幅逾二成最大

據實價登錄資料顯示，六都暨新竹縣市高鐵站點新案與成屋成交行情，其中以板橋、台北兩站房價年漲幅各逾20%、18%最高，左營站則以年增率逾17%排第三。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台北車站、板橋近期不少新案帶動行情翻揚，高雄去年受惠於半導體龍頭進駐議題，不管預售與成屋價位，反映出市場對區域發展之期待。

賴志昶分析，台北車站周邊過去屬舊城區，去年因都更、改建議題擴大區域新案供給，加上有「台北雙星」等議題亦帶動房價上揚，致使區域雖房價已屬天價，但年漲幅仍能近兩成。

至於板橋站周邊新板特區，賴志昶表示，板橋屬新北市最精華商業區，地段精華程度無庸置疑，加之去年有品牌建商進場，新案每坪成交單價破百萬元引起市場關注，致使該區域房價漲勢冠居其他高鐵站點。

另觀察數據，除雙北市站點之外，房價漲幅最高之高鐵站為左營站，該站周邊2023年平均每坪成交單價約35.9萬元，至2024年成長17%來到每坪42萬元。

住商不動產高雄R15捷運加盟店店東黃承富分析，北高雄受惠於半導體龍頭進駐議題，區域發展受各大品牌矚目，亦吸引建商頻頻進場興案，其中左營高鐵特區周邊發展多年，在產業人口紅利與軌道經濟加持之下，新案成交行情已站穩4字頭，中古屋亦有達3字頭左右行情。