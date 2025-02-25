全家首創日落優惠 穆斯林物料「椰棗」採購逾萬公斤

全家（5903）再推多元文化友善創舉，首創穆斯林齋戒月「日落優惠」，2月28日至3月31日為期一個月，於每日晚間18:00起至清晨06:00，推出百款清真友善商品九折起；此外，更赴馬來西亞商展採購進口逾1萬公斤有「生命之果」美譽的清真食材「椰棗」進行鮮食開發，於3月5日陸續推出六款新品。全家指出，近年來瞄準龐大的清真商機，東南亞進口專區業績成長已逾五成、擴千店。

台灣穆斯林人口已高達30萬，3月將迎來齋戒月（Ramadan），期間穆斯林自黎明到日落需禁食，日落後進食則需以椰棗做為開齋餐。全家指出，首創「日落優惠」，凡於全家店舖購買Let's Café椰棗蜜拿鐵、椰棗蜜牛奶、烘焙麵包、果乾、沖泡飲品、東南亞進口之HALAL清真認證商品、多款冷藏雞胸肉等近100款指定商品，皆享單件9折優惠，深受移工朋友喜愛的南洋酸辣燙「馬尚煮」，除了推出任選4入69元優惠，更加碼贈送起司海鮮魚板或起司魚卵球任乙個。另外，3月5日至4月6日，凡於全家店舖辦理國際匯款或購買國際電話卡，再加贈可口可樂600ML兩件49元優惠券。

全家長期關注多元族群文化與消費生活需求，自2024年初率先打造多語系賣場，成為移工朋友心占率最高的「最友善便利商店」，獲外界五大永續獎項肯定，進而帶動東南亞進口商品專區去年業績成長逾五成，今年將擴大至近千店。多語標示友善策略奏效下，將持續擴大至冷藏鮮食櫃，3月5日起主食飲料促銷插卡改以中英雙語並陳；而APP「地圖趣」去年底推出「東南亞友善地圖」，方便移工朋友以母語查找所需商品，打造線上線下都友善的便利商店。

全家商品本部黃正田副本部長表示，為因應多元族群在台灣的飲食購物需求，全家規劃多元友善措施，如持續擴大「東南亞商品專區」設置、不含豬肉及豬油的「NO PORK」鮮食產品友善標示、便於查找商品的APP多語系「地圖趣」等；3月將迎來穆斯林信仰每年最重要的「齋戒月」，「全家」將再推兩大友善創舉響應多元文化需求，一為因應「穆斯林齋戒月」日落至日出前才可進食的宗教習俗，推出全台首創為期一個月的「日落優惠」，於晚間18:00至清晨06:00約百項清真友善商品推出折扣活動；二為跨足清真飲食需求的鮮食開發，赴馬來西亞商展專案採購逾10,000公斤優質「椰棗」物料，推出Let's Café飲品、烘焙麵包等特色椰棗鮮食，希冀透過商品進口、原物料採購、鮮食開發、通路銷售、友善標示等完善規劃，提供穆斯林族群於齋戒月期間更便利、多元的飲食選擇。

「全家一起友善移工」行動方案，今年將以「走出店外、深入社會」的策略擴大影響力。一為店舖化身全台最大中文教室，於全台4,300間店舖張貼One-Forty移工人生學校招生海報，短短不到三天已收到上千位報名，為移工朋友開拓學習中文的機會。二為上周末受高雄市政府邀約，於日光海島生活節亮相「全家多元文化快閃店」之東南亞餐車與移工友善策展，獲得廣大迴響與陳其邁市長親臨體驗，今年全家將持續積極參與全台各地活動，創造台灣社會與多元族群的互動與共融。