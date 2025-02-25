北市七處社宅3月5日起招租 釋出戶數、租金一次看

台北市住都中心25日表示，福星、木柵、廣慈1區、廣慈2區、新奇岩、青年2區、中南等七處社會住宅將於3月5日上午8時至3月19日下午5時開放申請，申請採掛號郵寄方式辦理，不開放臨櫃收件，有租屋需求的市民請把握機會提出申請。

住都中心指出，本次開放申請的七處社宅分布於萬華、文山、信義、北投、南港等行政區，部分地區原為老舊建物，經改建後成為社會住宅。

欲申請的民眾，需填寫申請書並準備相關文件，於截止前掛號郵寄至台北市住宅及都市更新中心資產經營部（台北市信義區福德街84巷50號1樓），本次隨到隨辦招租，合格者將列入候補名單，若有空戶釋出，則依申請時間依序遞補。

租金（含管理費）依據市場行情、承租者所得與負擔能力訂定，符合條件者可享租金分級補貼，減輕租屋負擔，申請資格須符合條件包括，年滿18歲之中華民國國民、戶籍設於台北市，或未設籍但在台北市就學、就業者（特定身分申請者須設籍台北市）、家庭成員均無自有住宅（位於台北市、新北市、基隆市或桃園市）。