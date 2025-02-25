快訊

威力彩20億頭獎得主怎麼買？台彩揭密投注方式：第一次看到

她高中3年「沒用手機、不碰3C」考出90級分大滿貫 校方頒發10萬獎學金

冬天泡湯…醫列「7大NG行為」要避免：有人瞬間斷電、溺斃

北市七處社宅3月5日起招租 釋出戶數、租金一次看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
本次社宅釋出戶數及租金一覽。北市住都中心提供
本次社宅釋出戶數及租金一覽。北市住都中心提供

台北市住都中心25日表示，福星、木柵、廣慈1區、廣慈2區、新奇岩、青年2區、中南等七處社會住宅將於3月5日上午8時至3月19日下午5時開放申請，申請採掛號郵寄方式辦理，不開放臨櫃收件，有租屋需求的市民請把握機會提出申請。

住都中心指出，本次開放申請的七處社宅分布於萬華、文山、信義、北投、南港等行政區，部分地區原為老舊建物，經改建後成為社會住宅。

欲申請的民眾，需填寫申請書並準備相關文件，於截止前掛號郵寄至台北市住宅及都市更新中心資產經營部（台北市信義區福德街84巷50號1樓），本次隨到隨辦招租，合格者將列入候補名單，若有空戶釋出，則依申請時間依序遞補。

租金（含管理費）依據市場行情、承租者所得與負擔能力訂定，符合條件者可享租金分級補貼，減輕租屋負擔，申請資格須符合條件包括，年滿18歲之中華民國國民、戶籍設於台北市，或未設籍但在台北市就學、就業者（特定身分申請者須設籍台北市）、家庭成員均無自有住宅（位於台北市、新北市、基隆市或桃園市）。

還有家庭年收入在180萬元以下，且每人每月平均所得不超過7萬1,327元、符合房型人口數限制（如孕婦可加計胎兒人口數）、未承租國宅、社會住宅（若為社宅或國宅承租人，須符合特定條件才可申請）。

青年社會住宅2區本次釋出53戶。北市住都中心提供
青年社會住宅2區本次釋出53戶。北市住都中心提供

國宅 社會住宅 租屋

延伸閱讀

北市委外場館7/22起 一次性餐具將收費

高雄市社會住宅急起直追 明年底將有5314戶完工

投資客變身第一大社宅業者！兆基董事長李建成 為什麼希望政府補助退場？

南投埔里社宅預計年底完工 公所爭取規劃第2處

相關新聞

房市爆黑馬 「這房型」房價漲幅打趴2、3房

根據591新建案統計近兩年新案各房型的平均成交單價，除了單價全數突破5字頭，漲幅也發生變化，明星產品2、3房價漲幅僅有近...

「臺澎三號」海纜全斷 數發部緊急調度海纜備援

數位發展部今（25）接獲中華電信通報，「臺澎三號」海纜發生全斷障礙。為疏解斷纜可能影響，數發部即請中華電信緊急調度訊務至...

全家首創日落優惠 穆斯林物料「椰棗」採購逾萬公斤

全家（5903）再推多元文化友善創舉，首創穆斯林齋戒月「日落優惠」，2月28日至3月31日為期一個月，於每日晚間18:0...

北市七處社宅3月5日起招租 釋出戶數、租金一次看

台北市住都中心25日表示，福星、木柵、廣慈1區、廣慈2區、新奇岩、青年2區、中南等七處社會住宅將於3月5日上午8時至3月...

Axiros 在台推出「AX DMS」 一鍵式無縫網通設備管理解方

全球領先網通軟體服務與設備管理解決方案供應商Axiros於25日正式宣布，將在臺推出最新的雲端設備管理解決方案「AX D...

「高鐵宅」洗牌 板橋年漲2成最猛、這站房價赫見下跌

各地高鐵站房價近年一路走揚，住商機構觀察實價登錄，比較七大都會區高鐵站點新案與成屋近二年成交行情，板橋漲幅最大，其次為台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。