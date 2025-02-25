Axiros 在台推出「AX DMS」 一鍵式無縫網通設備管理解方

全球領先網通軟體服務與設備管理解決方案供應商Axiros於25日正式宣布，將在臺推出最新的雲端設備管理解決方案「AX DMS」，團隊解釋，這是一款專門為全球網際網路服務業者（ISP）、電信業者以及企業用戶所設計、打造的「先進雲端設備管理解方」，該產品致力於優化網路效能並簡化營運管理。

AX DMS提供即時設備管理，具備即時監控、遠端Wi-Fi診斷與最佳化等功能。透過自動化用戶端設備（CPE）註冊、進階網路可視化、多租戶管理機制，客戶透過AX DMS將可輕鬆整合並管理TR-069及TR-369設備，同時也能使網路管理更智慧、更高效。此解決方案專為雲端部署而打造，使用者可依據自身的基礎架構需求靈活調整，確保最佳運營效率。

據悉，Axiros創立於2002年，總部位於德國慕尼黑，並為全球超過400間ISP提供服務,目前在全球多地設有銷售與服務辦公室，包括阿勞（Aarau）、貝爾格勒（Belgrade）、科恰班巴（Cochabamba）、里斯本（Lisbon）、馬德里（Madrid）、聖保羅（São Paulo）、新加坡（Singapore）、台北(Taipei)、坦帕（Tampa）、東京（Tokyo）、華沙（Warsaw）、薩格勒布（Zagreb），並在德國慕尼黑設有研發中心。

事實上，Axiros在網通設備管理領域擁有超過20年的豐富經驗，專注於提供創新軟體解決方案，助力電信產業及其他相關產業提升設備管理效能。作為全球設備管理解決方案的領導者，Axiros提供支援TR-069及USP等國際標準的軟體，協助服務供應商與設備製造商無縫整合與管理設備及服務。而此次Axiros推出全新解方，預計將協助客戶大幅簡化自身的營運管理。