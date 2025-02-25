房市爆黑馬 「這房型」房價漲幅打趴2、3房

根據591新建案統計近兩年新案各房型的平均成交單價，除了單價全數突破5字頭，漲幅也發生變化，明星產品2、3房價漲幅僅有近1成，以往因面積較小，受限貸款、轉手不易等因素，表現平平的1房，今年全台單價直逼8字頭，較前年同期大漲16.7%，各縣市也紛紛寫下新高，高雄更是狂漲26%，遙遙領先其他地區。

591新建案指出，以往買方可能會鎖定總價較低的2房，之後再慢慢往更大房型如3房邁進。如今不少地區房價狂飆，部分財力有限的消費者，也只能「嘴上說不要，口袋很誠實」的越買越小，再加上不婚不生等風潮，獨居族成為市場主力，讓1房等小坪數產品身價不斷三級跳。

觀察各縣市，寸土寸金的台北市，小宅身價走高並不意外，反而是銷況一度卡關的4房大坪數產品，單價年漲21%卻在全台同樣產品中最高。

591新建案分析，這幾年在豪宅限貸及消費者需求等因素影響下，4房早已吹起「瘦身潮」，從以往接近百坪左右的面積縮水到平均50-60坪間，購屋門檻逐漸下修，開始能吸引小型企業主或在地換屋族出手，價格因而居高不下。

新北市各房型的均價已超過每坪60萬元，與台北市蛋黃區仍存在顯著價差。再加上重劃區與交通發展議題帶動，包含三重、板橋、永和、淡水等區仍是北漂族與小資族的購屋首選，在強勁的購屋紅利支撐下，1房到4房年漲逾10%，其中又以2、3房最為搶眼，漲幅高居各縣市之冠。

同樣受惠北市買盤外溢的桃園，各房型價格皆大漲超過1成，其中又以1房最有感，觀察高價個案如「宜誠世界極」、「誠鑫19」，除了都位在青埔重劃區，行情也已衝破5、6字頭，帶動漲勢向上。

反觀新竹，1房漲幅近2成僅次於高雄，不過其餘房型表現平平，4房更是價格下滑，原因就是這幾年如竹北等精華地段地價、房價飛漲，建商只能「房子越蓋越小、土地越買越遠」，導致小坪數漲勢扶搖直上。

台中市整體價位已接近5字頭，其中又以2、3房上漲最有感，而進一步觀察其交易，絕大部分交易是來自於北屯區，包含像是「惠宇MY PARK」、「國泰仰薈」等品牌建商個案，導致價格一路往上衝。