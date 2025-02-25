「高鐵宅」洗牌 板橋年漲2成最猛、這站房價赫見下跌

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
南港站示意圖。記者游智文／攝影
南港站示意圖。記者游智文／攝影

各地高鐵房價近年一路走揚，住商機構觀察實價登錄，比較七大都會區高鐵站點新案與成屋近二年成交行情，板橋漲幅最大，其次為台北，左營第三，以往漲勢凶猛的桃園青埔、新竹竹北、台中烏日排名第四到第六名。

另外南港站不漲反跌，下修2%，均價從每坪95.8萬元下滑至93.6萬元，敬陪末座。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，北車、板橋近期不少新案帶動行情翻揚，高雄去年受惠於半導體龍頭進駐議題，不管預售與成屋價位，反映出市場對區域發展之期待。

住商機構盤整實價登錄數據，比較七大都會區各高鐵站點近二年平均成交單價。板橋站周邊2024年平均行情達每坪95.1萬元，相較2023年成長20.7%，漲幅位居各站點最高。台北站平均成交單價達119.1萬元，年漲幅達18%第二。

賴志昶分析，台北車站周邊過去屬舊城區，去年因都更、改建議題擴大區域新案供給，加上有「台北雙星」等議題亦帶動房價上揚，區域雖房價已屬天價，但年漲幅仍能近2成。

至於板橋站周邊新板特區，為新北市最精華商業區，地段精華加上去年有品牌建商進場，新案成交單價破百萬元引起市場關注，房價漲勢冠居其他高鐵站點。

雙北站點之外，房價漲幅最高的高鐵站為左營站，該站周邊2023年平均成交單價約35.9萬元，至2024年成長17%來到每坪42萬元。

住商不動產高雄R15捷運加盟店店東黃承富分析，北高雄受惠於半導體龍頭進駐議題，吸引建商頻頻進場興案，左營站周邊發展多年，在產業人口紅利與軌道經濟加持之下，新案成交行情已站穩4字頭，中古屋亦有達3字頭左右行情。

賴志昶補充，觀察實價，南港站周邊出現小幅度房價盤整，主因為區域新案供給較顯缺乏，又以指標豪宅推案為主力，適逢去年下半年房市進入冷淡期，購屋族出手較為謹慎。

不過，高鐵站點具有重大建設、軌道經濟及重劃區等議題，房市前景頗具可看性，因此七大都會區高鐵站周邊房價漲勢皆屬凌厲，顯示市場對高鐵宅房市長線發展的信心。

高鐵站周邊房價統計。表／住商機構提供
高鐵站周邊房價統計。表／住商機構提供
板橋站示意圖。圖／記者游智文攝影
板橋站示意圖。圖／記者游智文攝影

房價 高鐵

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