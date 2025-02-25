台中外國人買房大洗牌！香港人最多、最火熱不在西屯
台灣房屋彙整外國人在台中買房數據發現，去年以香港人最多，購屋熱區為南屯、北屯並列冠軍，10年前的冠軍英屬維京群島擠不進前五、購屋熱區西屯居第3。房仲分析，外籍買盤從投資型私法人，轉向自用型個人，也促成購屋熱區洗牌。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中認為，近年政府打炒房，境外私法人的重稅期拉長，購屋更繁複，使台中外籍買盤從投資型私法人，轉向自用型個人，也促成購屋熱區洗牌。
陳定中表示，10年前外國人在台中市買房，冠軍為英屬維京群島，第四名貝里斯，為國內外富商設立公司節稅的避稅天堂，因此購屋買家多為私法人背景；如今由香港、新馬、日韓等具地緣性的亞洲買方取代，尤其香港、馬來西亞因語言、文化與台灣的同質性較高，所以長年是房市外資買盤的主力。
陳定中指出，台中外籍買方的置產目的從投資轉向自用，也促成購屋熱區的洗牌。以往西屯區因是台中的經貿核心，且豪宅供給多，吸引投資置產型的私法人目光，但近年買盤朝自用靠攏後，購屋標的不再侷限於高價豪宅。
陳定中表示，反觀生活機能便利的平價小宅頗受歡迎，因此緊鄰西屯區但房價相對便宜的南屯、北屯、西區等地，反而更受現今外籍買家的青睞，甚至近年發展日盛的清水、梧棲等平價海線城鎮，也晉身外籍購屋熱區前五強。
第一建經研究中心副理張菱育表示，外籍人士想在台灣購屋需「平等互惠」，也就是其母國需開放台灣人在該國取得房地產，我國才允許該國人士在台置產。
張菱育指出，包括澳門、越南、印尼等地，雖有不少國民來台就業、就學，但因不符合平等互惠原則，所以即便在台人數眾多，始終不是台灣房市的主要外資買盤。
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