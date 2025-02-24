數位沛方／三階段導入AI工具

近年生成式AI崛起，許多生產力工具也隨之誕生，有些企業已經開始嘗試使用，有些仍裹足不前，在互動的過程中，發現不願意投入的企業，原因和過去不喜歡數位轉型或是投入數位行銷的原因相似，一是他們認為這需要大量資源來進行，但效益並沒辦法獲得任何保證，因此採取觀望的態度。另一種原因則是內部高層或管理職本身對於AI並不熟悉，產生抗拒的心態，擔心若是導入自己會沒有辦法掌控全局。

不過，這樣的作法對於企業長期發展來說，其實並不是好事，因為就跟數位行銷一樣，先行者有先行者的優勢，特別是在未來人力短缺的情況下，能夠透過AI工具降低一些工作時數，對於人力的應用上也能有更好的發揮。

對於開始應用AI工具比較茫然的企業，知名顧問公司麥肯錫就建議企業在導入生成式AI時，可以分成短中長期三個階段來進行：

一、短期（六個月內）

在比較短的期間之內，企業可以設立AI應用測試專案，同時確保有明確的KPI，讓員工開始採取相關的行動，同時培訓員工對於生成式AI的使用技能，讓訓練同時能實際應用在工作上。

二、中期（六至18個月）

當有了初步的成果，公司同仁對於生成式AI的接受度也提高後，就可以擴大AI在核心業務的應用，例如供應鏈管理、行銷、產品開發，甚至可以投入建置一些更客製的AI工具，例如內部培訓的機器人，來幫助企業提升競爭優勢。

二、長期（18個月以上）

經過長期的導入，就能讓AI深入企業文化，成為決策與業務發展的一部分，同時也可以與生態系夥伴（供應商、客戶）建立AI協作框架，達成以AI為核心推動企業數位轉型。

所以，在一開始先不要想著一口氣大量投入，而是可以先建立小專案來導入，讓員工也逐漸熟悉，根據我和企業接觸的經驗中，建議從「低成本、見效快」的方式來下手，例如產製網站與社群上的文章與圖片，或是用AI來協助做數據分析等，來降低一些過去人工作業所耗費的時間，因為這些往往是最耗費腦力跟時間的。

例如過去如果要行銷每天產出社群貼文，除了花時間，也很容易詞窮，但如果透過生成式AI，它可以一次幾分鐘內批量產出一整個月的貼文內容（還可以分成給不同社群平台），行銷人員只需要針對內容作些許的調整就能直接使用，這在時間上將節省非常多，也可以讓行銷人員把精力花在其他更有價值的地方。

每一次大環境的改變，都是彎道超車的機會。這一次，生成式AI也將帶來一次超車的機會，企業應該把握這個機會，善用相關的工具，讓企業能夠提前布局，搶得商機。