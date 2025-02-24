商業興觀點／綠領人才 驅動永續競爭力

隨著氣候變遷、社會不平等與資源匱乏問題日益嚴峻，「永續」不再只是企業的選項，而是關乎未來競爭力的必要條件。企業若欲在永續道路上取得信任與支持，揭露相關資訊是無可迴避的第一步。隨著 氣候相關財務資訊揭露（TCFD）委員會的解散，企業揭露標準正邁入深水區，而轉型相關財務揭露（TXFD）逐漸成為新關鍵詞，聚焦於因應氣候、自然與社會經濟轉型所帶來的多維度風險。

TXFD的框架進一步延伸了 TCFD的概念，不僅僅關注氣候變遷帶來的物理風險與過渡風險，更加入了對轉型過程中可能產生的經濟、技術與社會影響的全面分析。透過辨識不同類型的轉型風險與機會，企業可系統性地分析其對財務與營運的深遠影響。

此外，自然相關財務揭露（TNFD）與全球報告倡議組織（GRI）在2021年準則也強調生物多樣性、自然資源管理以及人權與環境盡職調查的重要性，呼籲企業必須鑑別及緩解其營運可能帶來的負面衝擊。

然而，僅滿足揭露要求已不足以應對當前挑戰。企業須將揭露數據轉化為行動，以更高透明度回應利益相關者期望，才能在國際評比中脫穎而出。值得注意的是，過去五年綠色技能需求增長超過60%，如永續時尚與環保顧問服務等領域，凸顯「綠色職能」對市場的深遠影響，許多企業因內部機制與人才不足，難以全面應對日益嚴格的評比要求。

「永續不僅是一種責任，更是一種專業。」隨著全球對永續發展的重視，企業對「綠領人才」的需求日益殷切。這些人才須具備氣候行動規劃、碳會計、跨部門風險管理與商業模式創新的能力，以結合專業知識與永續理念，培育企業未來競爭力。

在應對TXFD與TNFD框架帶來的新挑戰下，企業與教育機構應攜手推動以下三大轉型方向：

首先，跨領域學習模式。傳統的單一專業模式已不足以應對永續挑戰，需打造跨學科的教育課程，如整合環境科學、供應鏈管理與政策法規，幫助人才掌握多樣技能。

其次，企業內部技能升級計畫。企業應針對現有員工進行綠色技能培訓，例如碳排放管理、循環經濟實踐等，確保員工能因應快速變化的永續需求。

第三，青年與中高齡人才並重培育。面對綠色轉型，企業應不僅著眼於青年人才，更須善用中高齡員工的經驗與智慧，提供彈性學習與技能轉換機會，打造多元化團隊。

根據104人力銀行2024年5月數據顯示，每月綠領職缺超過3,500個，六年來增長五倍。這些職缺不侷限於理工科背景，其中47%標示「不限科系」，顯示綠色技能需求涵蓋範圍廣泛，尤以電子資訊、半導體及一般製造業為重點領域。此外，歐盟的「永續發展能力框架」也為人才培育提供明確方向，包含技術層面：如碳排放管理與可再生能源技術；管理層面：涵蓋供應鏈優化及綠色金融分析；跨界應用層面：包括綠色賽事規劃及森林療癒等創新服務。

在揭露與評比日趨普及的趨勢下，企業需將永續視為長期投資，並採取以下具體行動以深化內化於營運中的永續實踐：

一、建立永續管理機制：善用 TXFD、TNFD框架，識別風險並設立透明的績效追蹤系統。

二、深化利益相關者參與：透過公開論壇與合作計畫融入市場需求，強化連結與信任。

三、推動組織文化變革：培養「永續驅動」文化，激勵員工參與綠色創新，設立獎勵機制促進落實。

四、強化人才與外部合作：攜手教育機構、政府與 NGO 設計綠色技能培訓，完善供應鏈體系，培養敏捷永續網絡。

唯有將永續理念深植於每一層面，企業才能在全球競爭中脫穎而出，迎接更加綠色、包容與繁榮的未來。