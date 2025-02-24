職人現場／央行女力當道 一級女主管人數寫紀錄

中央銀行「女力當道」，翻開現任14名一級主管名單，高達九位局處首長為女性，寫下歷年最高紀錄。

央行設有業務局、發行局、外匯局與國庫局等「四局」，以及金融業務檢查處、經濟研究處、秘書處、會計處、資訊處等「五處」，設有人事室、政風室、法務室等「三室」，與駐紐約代表辦事處、駐倫敦代表辦事處等兩個「駐外辦事處」。

其中，女性一級主管強占九位，包括業務局局長謝鳳瑛、國庫局局長賀培真、金融業務檢查處處長潘雅慧、經濟研究處處長吳懿娟、秘書處處長梁建菁、會計處處長郭淑蕙、人事室主任張淑惠、法務室主任謝佳雯，以及駐倫敦代表辦事處主任張維娟。

回顧2024年初，央行一級主管裡，女性與男性「打平」，時任國庫局局長賀培真、經濟研究處處長吳懿娟、秘書處處長梁建菁、會計處處長郭淑蕙、資訊處處長李瑞枔、人事室主任張淑惠、駐倫敦代表辦事處主任張維娟均為女性，在現行14位一級主管中占了一半。

2024年7月中旬，金融業務檢查處處長蘇導民屆齡退休、副處長潘雅慧升任；法務室主任吳坤山退休、副主任謝佳雯接棒，女性一級主管隨即增加兩名、來到九名。

2025年1月中旬後，業務局前局長潘榮耀退休，由業務局參事謝鳳瑛升任局長，不過，資訊處處長李瑞枔也退休，借調政治大學資訊管理學系陳恭教授擔任。

換言之，歷經一年多的高層異動後，目前央行一級主管裡，女性占了九位，除超前男性外，還寫下歷年來，女性一級主管占比最高紀錄。

不只如此，長期以來，央行總裁與兩位副總裁都是男性，直到2023年3月，央行在睽違近35年後、誕生了歷年來第二位女性副總裁—政大經濟系兼任教授朱美麗，她也是繼郭婉容之後，央行第二位女性副總裁。郭婉容在1979年9月至1988年7月擔任央行副總裁、為央行首位女性副總裁。

朱美麗現年68歲，台大經濟系畢業、政治大學國際貿易研究所碩士、美國俄亥俄州立大學經濟學研究所碩士、博士；曾任政大經濟系教授、系主任、社會科學學院副院長、學生事務處學務長、副校長。

朱美麗算是回鍋的「老央行人」，她曾在2008年8月1日至2020年1月26日間，擔任央行第17屆至第19屆理事會理事，參與過央行前總裁彭淮南、現任總裁楊金龍的貨幣政策決策；她的副總裁任期自2023年3月5日起，至2028年3月4日止。